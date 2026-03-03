Francia y Grecia envían fragatas a Chipre y el Reino Unido lo estudia tras el ataque de Irán a una base británica

Dos drones alcanzan la embajada de EE UU en Riad mientras Israel lanza nuevos ataques contra Teherán y Beirut | Israel ordena a sus tropas avanzar en el sur de Líbano para tomar nuevas posiciones estratégicas | | Unos 175 españoles llegan a Madrid este martes por la tarde desde Abu Dabi.

Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informa este martes el Gobierno chipriota. París se suma así a Atenas, que ya ha enviado cuatro cazas F-16, mientras dos fragatas navegan hacia la isla.

El Reino Unido también está estudiando enviar un buque de guerra, según informa el periódico Times. Irán ha intensificado su ofensiva en el Golfo, en medio de la escalada de tensión con EE UU e Israel, un conflicto que desde el sábado se ha cobrado ya 787 vidas en la república islámica, según el último balance de la Media Luna Roja.

En Arabia Saudí, la embajada de Estados Unidos en Riad ha sufrido un ataque con dos drones que causó “un pequeño incendio y daños leves al edificio”. Mientras, Israel ha vuelto a bombardear Beirut y ha lanzado nuevos ataques contra Teherán.

El Ejército israelí, que ya mantenía desde 2024 posiciones dentro del sur de Líbano en vulneración del acuerdo de alto el fuego, ha penetrado con tropas para tomar nuevas, con el objetivo de “prevenir ataques contra las comunidades fronterizas israelíes” como los que lanzó Hezbolá el lunes, ha anunciado el ministro de Defensa, Israel Katz.

Por otro lado, el ministro de Exteriores, José Manuel Albaresha explicado que están en marcha las operaciones de evacuación de los españoles en distintos países de la región, aunque no ha entrado en detalle hasta que “vayan concluyendo con éxito”.

“Algo más de 175 españoles vuelan ya hacia Madrid desde Abu Dabi en un vuelo comercial de Etihad Airways que está previsto que llegue a Madrid sobre las 19.00 horas”, ha informado el ministro.

