Colombia y Ecuador lanzan la «Operación Espejo» contra el narco

Efectivos de ambos países resguardarán cinco zonas estratégicas de la frontera común, una marítima y cuatro terrestres.

Las Fuerzas Militares y la Policía de Colombia , en conjunto con autoridades de Ecuador , lanzaron una ofensiva contra el narcotráfico y el crimen transnacional en la frontera común, informó el domingo (03.01.2026) fuentes castrenses.

Ecuador y Colombia comparten una frontera de 586 kilómetros, una zona estratégica para el narcotráfico donde operan disidencias de las FARC, bandas criminales y carteles internacionales. (Archivo: 17.08.2021)Imagen: Camilo Erasso/LongVisual vía ZUMA Press Wire/Picture Alliance

El Ministerio de Defensa colombiano explicó que se trata de la «Operación Binacional Espejo», que busca contrarrestar las acciones de grupos armados ilegales que financian sus actividades mediante economías ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal y la extorsión.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ambos países identificaron y priorizaron cinco zonas estratégicas, una marítima y cuatro terrestres, donde habrá presencia permanente de uniformados colombianos y ecuatorianos.

Del lado colombiano, más de 20.000 uniformados fueron desplegados en los departamentos fronterizos de Nariño y Putumayo, donde operan disidencias de las FARC y otras organizaciones vinculadas al tráfico de cocaína.

Las autoridades también dispusieron helicópteros, drones y sistemas antidrones, patrulleras oceánicas y costeras, así como embarcaciones fluviales para reforzar las operaciones.

En los últimos tres días fueron destruidos al menos 46 laboratorios de procesamiento de drogas, agregó la información.

Confirmado.net – DW