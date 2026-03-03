Urgente!

China emite directrices para impulsar el desarrollo de alta calidad de seguros de ciencia y tecnología 

BEIJING, China publicó hoy lunes nuevas directrices para acelerar el desarrollo de alta calidad de seguros de ciencia y tecnología, entre esfuerzos más amplios para reforzar la autosuficiencia tecnológica.

China publicó nuevas directrices, junto al Ministerio de Ciencia y Tecnología de China y la Administración Nacional de Regulación Financiera de China, para fortalecer el desarrollo de seguros de ciencia y tecnología, con 20 medidas orientadas a respaldar la innovación y reducir riesgos en empresas estratégicas y pymes tecnológicas. Foto: Internet-Xinhua

El documento, emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Administración Nacional de Regulación Financiera, el Ministerio de Industria y Tecnología Informática y la Administración Nacional de Propiedad Intelectual de China, establece 20 medidas en seis áreas, con el objetivo de construir un sistema de seguros de ciencia y tecnología que esté mejor alineado con la innovación tecnológica.

El seguro de ciencia y tecnología del país ha desempeñado un papel estabilizador al compensar los altos costos, los largos ciclos de desarrollo y los elevados riesgos asociados a la innovación tecnológica.

En 2025, proporcionó alrededor de 8 billones de yuanes (alrededor de 1,16 billones de dólares) en cobertura de riesgos, con un aumento interanual del 44 por ciento en las primas.

Las nuevas directrices exigen mecanismos mejorados de compartición de riesgos para los grandes avances tecnológicos, así como un mayor apoyo en materia de seguros para las fuerzas tecnológicas estratégicas nacionales.

Para las pequeñas y medianas empresas centradas en la tecnología, se instala a las aseguradoras a ofrecer productos más sencillos y gastados con mayor facilidad de acceso y procesos de recuperación convenientes.

Confirmado.net – Xinhua

