Fuertes lluvias con tormentas eléctricas provocan inundaciones y deslizamientos en la provincia de Esmeraldas

La terminal terrestre de Esmeraldas suspendió actividades por la acumulación de agua y lodo que ingresó a sus instalaciones.

Más de diez emergencias relacionadas con inundaciones, alcantarillas colapsadas y deslizamientos de tierra se registraron la madrugada de este lunes en la provincia de Esmeraldas, tras una intensa lluvia acompañada de tormentas eléctricas.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 confirmó que hasta las 07:00 se atendieron incidentes en los cantones Esmeraldas, Rioverde y Eloy Alfaro, donde las precipitaciones causaron anegaciones en viviendas, afectaciones viales y daños en el sistema de alcantarillado.

En la capital provincial, Esmeraldas, se reportaron alcantarillas tapadas en el sector de la parada 9, así como viviendas inundadas en la bajada del Multiplaza, 15 de Marzo, La Florida, Gatazo, Guacharaca, Codesa y 24 de Mayo.

La terminal terrestre también resultó afectada por la acumulación de agua y lodo, lo que obligó a suspender temporalmente el ingreso de pasajeros y la atención en boleterías.

Personal administrativo y trabajadores de las cooperativas realizaron labores de limpieza y evacuación durante la mañana.

Alba Cabezas, empleada de una empresa de transporte interprovincial, comentó que los olores eran insoportables por el lodo y agua acumulada. Empleados de la terminal y de las bolterías realizaban la evacuación y limpieza la mañana de este lunes.

Deslizamientos de tierra

En el ámbito vial se produjeron deslizamientos de tierra en Colope y antes de llegar a Borbón, en la carretera E15 norte Esmeraldas – San Lorenzo del Pailón, así como en El Cabezón, en el ingreso sur de la ciudad.

En el tramo Esmeraldas – Camarones, maquinaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas fue movilizada para retirar el material y habilitar la vía.

Según reportes preliminares, los tramos Borbón – Calderón, a la altura de Maldonado, y el sector de El Cabezón permanecen parcialmente habilitados mientras continúan las tareas de limpieza.

En el recinto Zancudo, en Eloy Alfaro, el desbordamiento del río ingresó a las viviendas del poblado.

En El Cabezón y la vía del basurero, en el ingreso sur de la ciudad,también se produjeron deslizamientos, informó la Alcaldía de Esmeraldas.

Desde las salas operativas del ECU 911 se mantiene la coordinación con el Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Esmeraldas para atender las emergencias generadas por las intensas precipitaciones. No se reportó personas afectadas por el temporal.

Enrique Díaz, residente en la parte alta del barrio Vista al Mar, relató que uno de los rayos cayó en el pararayos de la antena de una operadora de comunicaciones ubicada cerca de su vivienda, a eso de las 02:40 de la madrugada.

Gabriela Intriago, del barrio 20 de Noviembre, zona oeste de la urbe, posteo videos donde se observa las calles del sector con acumulación de piedras y lodo que imposibilita movilizarse.

Mientras que María Vernaza, habitante del barrio Codesa, considera que la lluvia y tormentas eléctricas fue terrible y que no dejó dormir.

En Quinindé, La Concordia y Santo Domingo, también hubo fuertes lluvias sin novedades relevantes hasta las 09:00 de este lunes.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía extremar precauciones ante la persistencia de lluvias en la zona norte de la provincia.(I)

Confirmado.net – El Universo