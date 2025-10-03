La exorbitante suma que Trump planea ganar con sus aranceles

La recaudación, que en los nueve primeros meses de este año ha sido de 214.000 millones de dólares, ha experimentado un incremento evidente. En el año fiscal del 2024, por ejemplo, los ingresos por aranceles fueron de 77.000 millones.

El Gobierno de Estados Unidos recaudó 31.300 millones de dólares en ingresos arancelarios en el mes de septiembre, aumentando las recaudaciones acumuladas para 2025 a 214.000 millones, según datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Ante estas cifras, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los ingresos de los nuevos aranceles apenas estaban empezando a notarse y pronosticó que esa cifra podría alcanzar el billón de dólares hacia finales de año. Agregó que podrían utilizarse para ayudar a pagar la deuda del Gobierno, que actualmente es de 37 billones de dólares y podría llegar a 38 billones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó las declaraciones presidenciales con proyecciones más moderadas. Anteriormente, señaló que la recaudación anual por tarifas podría ubicarse «muy por encima de los 500.000 millones de dólares», e incluso sugirió que, bajo ciertos escenarios, podría acercarse al billón. No obstante, reconoció que alcanzar ese umbral dependerá del comportamiento del comercio y del cumplimiento sostenido de las medidas.

Confirmado.net – RT