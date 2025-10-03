Urgente!

La exorbitante suma que Trump planea ganar con sus aranceles
Agresión policial a un adulto mayor genera rechazo nacional en Ecuador
China insta a México a seguir normas de la OMC y proteger intereses de las empresas chinas
Estas son las vías cerradas por el paro nacional hoy viernes, 3 de octubre
October 3, 2025

La exorbitante suma que Trump planea ganar con sus aranceles

  • octubre 3, 2025
  • 0
  • 62
  • 2 Min Read

La recaudación, que en los nueve primeros meses de este año ha sido de 214.000 millones de dólares, ha experimentado un incremento evidente. En el año fiscal del 2024, por ejemplo, los ingresos por aranceles fueron de 77.000 millones. 

El Gobierno de Estados Unidos recaudó 31.300 millones de dólares en ingresos arancelarios en el mes de septiembre, aumentando las recaudaciones acumuladas para 2025 a 214.000 millones, según datos del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Ante estas cifras, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que los ingresos de los nuevos aranceles apenas estaban empezando a notarse y pronosticó que esa cifra podría alcanzar el billón de dólares hacia finales de año. Agregó que podrían utilizarse para ayudar a pagar la deuda del Gobierno, que actualmente es de 37 billones de dólares y podría llegar a 38 billones. 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, respaldó las declaraciones presidenciales con proyecciones más moderadas. Anteriormente, señaló que la recaudación anual por tarifas podría ubicarse «muy por encima de los 500.000 millones de dólares», e incluso sugirió que, bajo ciertos escenarios, podría acercarse al billón. No obstante, reconoció que alcanzar ese umbral dependerá del comportamiento del comercio y del cumplimiento sostenido de las medidas.

El incremento en la recaudación es evidente respecto a años anteriores. En el año fiscal del 2024, por ejemplo, los ingresos por aranceles fueron de unos 77.000 millones de dólares. 

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024