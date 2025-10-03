Colombia recaptura a uno de los ecuatorianos más buscados

El prófugo Federico Gómez de Quince, alias «Fede», y cabecilla de la banda Los Águilas, fue detenido en Medellín, anunció el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa.

El cabecilla criminal ecuatoriano Federico Gómez de Quince -cabecilla de Los Águilas, una facción de Los Choneros, la banda criminal más antigua de Ecuador – fue recapturado este jueves en Medellín ( Colombia ), luego de más de tres meses de su fuga de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más grande, poblada y peligrosa del país andino.

La recaptura se logró en un operativo conjunto entre la Policía de Ecuador y la Policía y la Armada de Colombia, según anunció el Gobierno ecuatoriano en un mensaje difundido en redes sociales.

El criminal consiguió huir de prisión apenas unos días antes de que las autoridades de Ecuador capturaran al narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (Fito), líder de Los Choneros, que llevaba un año y medio prófugo desde que también se fugara, a finales de 2023, de la Cárcel Regional de Guayaquil.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó del arresto de Fede en un mensaje en sus redes sociales, en el que agregó que ya son una vez los objetivos de alto valor (por su capacidad de mando dentro de las organizaciones criminales) capturados en el país andino.

«Este Gobierno cumple. No vamos a retroceder», sentenció Noboa.

Fuga sigue bajo investigación

El ministro del Interior, John Reimberg, apuntó que la captura del delincuente se llevó a cabo en la ciudad colombiana de Medellín y que, cuando fueron a identificarlo, descubrieron que además de portar su cédula ecuatoriana, también usaba otra identidad falsa bajo el nombre de Éder Alberto Estacio Gómez.

Fede huyó de la Penitenciaria del Litoral, ubicada en la ciudad portuaria de Guayaquil, el pasado 20 de junio, luego de estar recluido en dicha prisión desde enero de este año y, al parecer, su fuga fue facilitada por personal de la cárcel de la que se evadió portando indumentaria militar.

La fuga fue catalogada por el presidente Noboa como una «traición», por lo que pidió que se detuviera en flagrancia a todo el personal de la penitenciaría que fuera sospechosa de estar involucrada en el hecho y mientras duren las investigaciones.

Confirmado.net – DW