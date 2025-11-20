Urgente!

China se convierte en principal socio comercial de Alemania en tres primeros trimestres 
Petro afirma que vender en el mercado chino es «fundamental» para Colombia
París dice que el pacto UE-Mercosur aún no es aceptable 
Milei anticipa más reformas en Argentina: «Abróchense los cinturones
November 21, 2025

Irritación en la UE por el plan de paz de EE.UU. y rusia

  • noviembre 20, 2025
  • 0
  • 1547
  • 3 Min Read

La paz en Ucrania solo puede lograrse con los europeos y los ucranianos, afirmó la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, en respuesta al nuevo plan impulsado por Estados Unidos.

El medio estadounidense Axios reveló el miércoles, 19 de noviembre de 2025, que existe un plan que negocian Washington y Rusia para terminar el conflicto de más de tres años en Ucrania .

Bruselas, 20 de noviembre de 2025: «Tenemos que entender que, en esta guerra, hay un agresor y una víctima», dice a los periodistas Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea.Imagen: Nicolás Tucat/AFP/Getty Images

El proyecto contempla que Kiev ceda territorio y reduzca a la mitad su ejército. Asimismo, la propuesta exige que Ucrania ceda su armamento de largo alcance.

Las reacciones en Europa no se han hecho esperar: «Para que un plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se impliquen, eso está muy claro», zanjó ante la prensa en Bruselas la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

«Tenemos que entender que, en esta guerra, hay un agresor y una víctima», agregó. «Rusia podría terminar la guerra inmediatamente si deja de bombardear y matar pero no hemos visto concesiones (…), subrayó. «No hemos oído hablar de ninguna concesión por parte de Rusia», añadió Kallas. 

Paz como sinónimo de capitulación 

El plan propuesto por Estados Unidos  parece alinearse con las demandas de Rusia, que Kiev ha rechazado repetidamente como un sinónimo de capitulación. Kallas afirmó que, por lo que ella sabía, no ha habido ninguna aportación al plan por parte de Ucrania ni de sus aliados europeos.

«La paz no puede ser la capitulación», añadió el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, a su llegada a Bruselas para una reunión con sus homólogos de la Unión Europea. «Los ucranianos siempre rechazarán cualquier forma de capitulación», insistió, y recordó que los europeos defienden el principio de una paz «justa» y «duradera».

La bandera alemana

Por su parte, el ministro alemán para Asuntos Especiales y jefe de la Cancillería Federal de Alemania , Thorsten Frei, mostró también su malestar por el supuesto plan de paz. 

«Da la impresión de que Putin puede lograr sus objetivos en la guerra que no puede conseguir en el campo de batalla. Y eso, seguro, sería un resultado que no sería aceptable», dijo Frei en una entrevista con la cadena de televisión ‘ntv’.

En sus declaraciones, Frei comenta que las informaciones sobre el plan de EE.UU. y Rusia le resultaron «perturbadoras». Y agregó que a la iniciativa le falta «credibilidad», dada la evolución del campo de batalla.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Titulares Mundo

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024