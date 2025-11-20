El ministro de Interior señaló que en el país norteamericano casi 30 millones de personas mayores de 12 años de edad «padecen de trastorno de alcoholismo”.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció este miércoles que la CIA traficaba estupefacientes con destino a EE.UU.

«Aquí está, Air America, cómo la CIA traficó durante 22 años heroína a Estados Unidos», dijo durante su programa semanal Con el Mazo Dando.

Según Cabello, la agencia de inteligencia estadounidense pagaba «primas» a integrantes de la Fuerza Aérea estadounidense, más de 51.000 dólares mensuales, por el total de 100 horas voladas.

«Por ahí pasó lo de Afganistán, cómo cuando llegó EE.UU. a Afganistán se multiplicó por 1.080 la producción de opio«, agregó.

Además, señaló que en EE.UU. casi 30 millones de personas mayores de 12 años de edad, «padecen de trastorno de alcoholismo» y detalló que 490 personas fallecen al día por el consumo de alcohol. «No hacen nada. Nadie ve un programa de esos, pero basta que tengan que tumbar un Gobierno en el mundo y aprueban recursos para la guerra, pero para atender a su gente no lo aprueban», sentenció.

Confirmado.net – RT