Ecuador en el Mundial 2026: así están conformados los bombos para el sorteo del 5 de diciembre

La cita se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio del año venidero en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de la victoria de Ecuador 2-0 sobre Nueva Zelanda anoche en un partido amistoso jugado en Nueva Jersey, el último cotejo del año de cara al Mundial 2026, la Tricolor aseguró su lugar en el bombo 2 para el sorteo a realizarse el próximo 5 de diciembre.

Una vez concluida la fecha FIFA así quedan conformados los bombos para el sorteo:

Bombo 1: los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Ecuador, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

Bombo 3: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Panamá, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí y Sudáfrica.

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao y las seis selecciones que clasifiquen a la cita mundialista en la repesca.

La selección ecuatoriana, hoy dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, tendrá su quinta participación mundialista en Estados Unidos México y Canadá a jugarse entre el 11 de junio y 19 de julio.

Hasta ahora la mejor participación tricolor ha sido la de Alemania 2006, cuando llegó a octavos de final, instancia en la que cayó derrotada 0-1 por Inglaterra con gol de tiro libre de David Beckham.

Cronograma del Mundial 2026

Fase de grupos: del 11 al 27 de junio

Dieciseisavos de final: entre el 28 de junio y el 3 de julio

Octavos de final: del 4 al 7 de julio

Cuartos de final: programados del 9 al 11 de julio

Semifinales: previstas para el 14 y 15 de julio

Partido por el tercer lugar: 18 de julio

Gran final: 19 de julio

El partido inaugural será en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México y tendrá a la selección local como protagonista. La clausura se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (D)

Confirmado.net – El Universo