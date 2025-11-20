Urgente!

China se convierte en principal socio comercial de Alemania en tres primeros trimestres 
Petro afirma que vender en el mercado chino es «fundamental» para Colombia
París dice que el pacto UE-Mercosur aún no es aceptable 
Milei anticipa más reformas en Argentina: «Abróchense los cinturones
November 21, 2025

Ecuador en el Mundial 2026: así están conformados los bombos para el sorteo del 5 de diciembre

  • noviembre 20, 2025
  • 0
  • 694
  • 2 Min Read

La cita se desarrollará del 11 de junio al 19 de julio del año venidero en Estados Unidos, México y Canadá.

Luego de la victoria de Ecuador 2-0 sobre Nueva Zelanda anoche en un partido amistoso jugado en Nueva Jersey, el último cotejo del año de cara al Mundial 2026, la Tricolor aseguró su lugar en el bombo 2 para el sorteo a realizarse el próximo 5 de diciembre.

Una vez concluida la fecha FIFA así quedan conformados los bombos para el sorteo:

  • Bombo 1: los tres anfitriones (Estados Unidos, México y Canadá), Argentina, Brasil, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Ecuador, Colombia, Uruguay, Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Panamá, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudí y Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Nueva Zelanda, Haití, Curazao y las seis selecciones que clasifiquen a la cita mundialista en la repesca.

La selección ecuatoriana, hoy dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, tendrá su quinta participación mundialista en Estados Unidos México y Canadá a jugarse entre el 11 de junio y 19 de julio.

Hasta ahora la mejor participación tricolor ha sido la de Alemania 2006, cuando llegó a octavos de final, instancia en la que cayó derrotada 0-1 por Inglaterra con gol de tiro libre de David Beckham.

Cronograma del Mundial 2026

  • Fase de grupos: del 11 al 27 de junio
  • Dieciseisavos de final: entre el 28 de junio y el 3 de julio
  • Octavos de final: del 4 al 7 de julio
  • Cuartos de final: programados del 9 al 11 de julio
  • Semifinales: previstas para el 14 y 15 de julio
  • Partido por el tercer lugar: 18 de julio
  • Gran final: 19 de julio

El partido inaugural será en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México y tendrá a la selección local como protagonista. La clausura se desarrollará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. (D) 

Confirmado.net – El Universo 

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020