November 21, 2025

China insta a Países Bajos a resolver con celeridad asunto Nexperia

  • noviembre 20, 2025
BEIJING, China instó hoy jueves a Países Bajos a buscar de manera rápida y efectiva una pronta resolución con respecto al asunto relacionado con el fabricante de semiconductores Nexperia, ya ayudar a restablecer la seguridad y estabilidad de las cadenas globales de producción y suministro de semiconductores, informó el Ministerio de Comercio.

El origen y la responsabilidad de la actual interrupción en la cadena global de suministro de semiconductores recaen en el lado holandés, declaró He Yongqian, portavoz del ministerio, en una rueda de prensa regular.

He manifestó que China acoge con beneplácito la medida del gobierno holandés de suspender su orden administrativa respecto a Nexperia, y que este es un primer paso en la dirección correcta hacia un arreglo adecuado del asunto.

Sin embargo, aún queda camino por recorrer antes de que el problema se resuelva completamente, y China espera que la parte neerlandesa continúe demostrando sinceridad en la cooperación y tome acciones concretas para abordar el problema, de acuerdo con el portavoz.

Confirmado.net – Xinhua

