November 21, 2025

UE: proponen aplazar ley de IA para ayudar a una industria local 

La UE está respondiendo así a las peticiones de las empresas y los Estados miembros, que han argumentado que el bloque debe mantenerse al día en materia de innovación tecnológica.

El brazo ejecutivo de la Unión Europea (UE) propuso este miércoles (19.11.2025) retrasar la implementación de unas nuevas reglas sobre la inteligencia artificial para ayudar a las empresas tecnológicas locales a competir con sus rivales globales.

La estricta regulación europea del sector digital recibió críticas de la administración estadounidense de Donald Trump, pero también de empresas y gobiernos de la UE que la ven como un freno al crecimiento.

Bruselas prometió facilitar el desarrollo de la industria local con unas propuestas presentadas este miércoles que modifican sus reglas de protección de datos y retrasan la aplicación de una parte de su nueva normativa IA .

«Nuestras reglas no deberían ser un último, sino valor añadido. Por ello, debemos tomar pasos inmediatos para librarnos del desorden regulatorio», dijo la responsable tecnológica del bloque, Henna Virkunnen. La Comisión Europea se propone facilitar el acceso a las bases de datos para entrenar modelos de IA, incluso de datos personales si es con «intereses legítimos», y dar más tiempo a las empresas para adaptarse a la nueva ley de IA.

Asociaciones de defensa de la privacidad de datos criticaron estos cambios, pero la industria tecnológica los experimentó como «un paso hacia la simplificación del complejo paisaje regulatorio de la UE».

Las propuestas requieren la aprobación del Parlamento Europeo y de los Veintisiete países miembros del bloque. La UE aprobó una ley inédita para regular esta industria que entró en vigor en agosto de 2024. Esta plantea un sistema de restricciones proporcionales al riesgo para la sociedad que presenta cada sistema de IA.

Confirmado.net – DW

