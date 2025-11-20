Ecuador retrocede en dominio del inglés según el EF EPI 2025

El país se ubica en el puesto 83 a nivel mundial y evidencia una amplia brecha entre habilidades de lectura y escucha. La inteligencia artificial marca una nueva etapa en la enseñanza del inglés en América Latina.

EF Education First presentó los resultados del EF English Proficiency Index 2025 (EF EPI), el estudio global que evalúa el nivel de inglés en adultos en 123 países. En la edición de este año, Ecuador retrocede al puesto 83, con 466 puntos, ubicándose por debajo del promedio mundial (488) y del regional.

Una de las novedades del informe es la incorporación, por primera vez, de evaluaciones de expresión oral y escrita impulsadas por inteligencia artificial (IA), lo que permite medir con mayor precisión las habilidades productivas de los participantes.

Kate Bell, jefa de Evaluación de EF y autora principal del informe, destacó que “el inglés continúa siendo una herramienta clave para la movilidad académica y profesional. Sin embargo, la brecha en las habilidades productivas en Ecuador evidencia la necesidad de fortalecer la práctica oral y auditiva desde etapas tempranas”.

Radiografía del inglés en Ecuador

El informe revela contrastes significativos entre las diferentes habilidades lingüísticas evaluadas:

Lectura: 488 puntos (habilidad más fuerte)

488 puntos (habilidad más fuerte) Escritura: 473 puntos

473 puntos Expresión oral: 456 puntos

456 puntos Comprensión auditiva: 439 puntos (habilidad más débil)

El desempeño varía ampliamente a escala territorial. Quito lidera con 507 puntos, seguida de Portoviejo (500) y Guayaquil (477). Las provincias con puntajes más bajos son Santa Elena (332) y Cotopaxi (388).

En el ámbito laboral, los mejores resultados corresponden a profesionales de gestión estratégica, proyectos e IT, con promedios superiores a 540 puntos. En contraste, estudiantes y personas desempleadas registran menos de 420 puntos en promedio.

La IA como aliada para cerrar la brecha lingüística

El informe subraya que la combinación entre dominio del inglés y alfabetización en IA se ha convertido en una ventaja competitiva clave, especialmente en mercados laborales globalizados.

“La IA no reemplaza la comunicación humana; la complementa. En Ecuador, su integración en la enseñanza del inglés puede democratizar el acceso a la educación lingüística y mejorar la empleabilidad”, señaló el Dr. Christopher McCormick, director académico de Efekta Education Group.

Tendencias en América Latina

A nivel regional, América Latina mantiene un desempeño estable, aunque con marcadas diferencias entre países. Chile, Argentina y Costa Rica lideran en dominio del inglés, mientras Ecuador se mantiene en la banda de competencia baja, con necesidad de mejorar especialmente en habilidades de producción lingüística (oral y escrita).

Sobre el EF EPI

El EF English Proficiency Index se construye sobre los resultados de más de 2,2 millones de personas que realizaron la prueba gratuita EF SET (www.efset.org) durante 2024. Es la mayor evaluación comparativa del nivel de inglés en adultos a nivel global y se publica anualmente desde 2011. Fin