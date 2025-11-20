Milei anticipa más reformas en Argentina: «Abróchense los cinturones

El presidente pidió el apoyo del sector privado y aseguró que, tras la victoria en las legislativas de octubre, su gobierno avanzará con una nueva fase de cambios económicos y legales.

El presidente argentino, Javier Milei, manifestó este miércoles que su administración impulsará una nueva ola de reformas y exhortó al empresariado a acompañar ese proceso. En un acto en la sede de Corporación América, el mandatario afirmó que el Gobierno obtuvo en las elecciones legislativas del 26 de octubre un «mandato del pueblo para profundizar la dirección del cambio», y avisó: «Abróchense los cinturones porque habrá muchas más reformas».

Javier Milei.

Durante su discurso, Milei sostuvo que el país atraviesa un punto de inflexión en términos políticos y económicos. Destacó que su popularidad se mantiene en niveles similares a los del inicio de su gestión, pero ahora con «el triple de poder legislativo», y defendió las políticas fiscales y monetarias aplicadas antes de los comicios, que definió como «contractivas» y una señal de disciplina valorada por los votantes.

También cuestionó lo que llamó «ideas anti crecimiento» y reiteró que Argentina ingresó en «un círculo virtuoso» donde la recuperación económica y la batalla cultural se refuerzan mutuamente.

El jefe de Estado enumeró algunos de los ejes de la próxima etapa: el tratamiento del Presupuesto 2026 y la presentación de las reformas laboral, tributaria y del Código Penal, todas previstas como parte de una agenda de «segunda generación». Admitió que la mejora económica no será «inmediata», pero proyectó una recuperación gradual del ingreso, y enfatizó que mantener la responsabilidad fiscal es clave para incentivar el ahorro y las inversiones.

Según El Ciudadano, Milei recordó ante los empresarios que «en 20 meses» su administración impulsó «10.000 reformas» y que el Estado aún tiene «600.000 decretos» pendientes de revisión y digitalización. Frente al auditorio empresarial, insistió en que nada de lo proyectado «sucederá por arte de magia» y reclamó inversión local y extranjera para «recapitalizar el país», al afirmar que ahora existen «los incentivos correctos» para apuntalar ese proceso.

