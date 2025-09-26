Irán y Rusia acuerdan construir centrales nucleares en Irán

El acuerdo se produce poco antes de que se restablezcan las sanciones automáticas contra Irán, activadas por los países europeos firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015.

Irán y Rusia firmaron un acuerdo de 25.000 millones de dólares para construir centrales nucleares en el país islámico, indicó la televisión estatal iraní este viernes (26.09.2025), apenas unas horas antes del probable restablecimiento de sanciones de la ONU contra Irán.

Irán dispone actualmente de una sola planta atómica operativa en Bushehr

Irán dispone actualmente de una sola planta atómica operativa en Bushehr, en el sur del país, con una capacidad de 1.000 megavatios, lo que representa solo una fracción de las necesidades energéticas del país.

«Se firmó un acuerdo para la construcción de cuatro centrales nucleares por un valor de 25.000 millones de dólares, en Sirik, Hormozgán» entre la empresa iraní Hormoz y la rusa Rosatom, indicó el medio público este viernes.

Según la agencia estatal iraní IRNA, cada una de las futuras plantas tendrá una capacidad de 1.255 megavatios, aunque no se han dado detalles sobre el calendario de construcción.

Consejo de Seguridad de la ONU votará sobre retrasar el regreso de las sanciones a Irán

Este acuerdo se produce poco antes de que se restablezcan las llamadas sanciones automáticas (snapback), activadas por los países europeos firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015 con Irán, que volverían a entrar en vigor el sábado.

Reino Unido, Francia y Alemania activaron el mecanismo de las sanciones el mes pasado, ya que acusan a Irán de incumplir sus compromisos.

China y Rusia presentaron un proyecto de resolución durante una sesión del Consejo de Seguridad para permitir seis meses adicionales de negociaciones, aunque es poco probable que obtenga el apoyo necesario para ser aprobado.

Los países occidentales acusan a Irán de buscar desarrollar una bomba atómica, pero Teherán lo niega y defiende su derecho a tener un programa nuclear con fines civiles.

