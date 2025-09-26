Urgente!

September 26, 2025

Maduro convoca un simulacro nacional para prepararse ante desastres naturales

La medida se produce después de varios sismos registrados en Venezuela en los últimos días.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó un Simulacro Nacional de Protección Civil para el sábado 27 de septiembre con el objetivo de preparar a la población para cualquier catástrofe natural, tras los sismos registrados en el país en los últimos días, según informó la Prensa Presidencial.

Desde la comuna El Legado, en el estado de Miranda, el mandatario explicó que también se preparará a la ciudadanía para un posible conflicto armado. Para ello, dio instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez; al vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, capitán Diosdado Cabello; y al alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El ejercicio incluirá a escuelas, liceos, todo el sistema hospitalario y de salud, así como al sistema de seguridad y defensa del país, incluido el Poder Popular, Protección Civil, bomberos, el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), y la FANB.

En los últimos días se registraron temblores significativos en el país, con magnitudes superiores a los 6 grados en la escala de Richter, resultado de la activación de enjambres de fallas sísmicas que atraviesan la región sudamericana, incluida Venezuela.

Confirmado.net – RT

