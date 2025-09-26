NACIONES UNIDAS, China apoya la construcción de una ONU más eficaz y pragmática mediante esfuerzos de reforma para mejorar su calidad y rendimiento, afirmó este miércoles el primer ministro chino, Li Qiang.

Li realizó estas declaraciones durante su reunión con Annalena Baerbock, presidenta del 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), al margen del debate general de la AGNU.

También expresó el firme compromiso de China con defender la autoridad y el rol de la ONU. Dado que el mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencias y transformaciones, con creciente inestabilidad e incertidumbre, el papel de las Naciones Unidas se ha vuelto cada vez más crucial, dijo Li.

Al señalar que el presidente chino, Xi Jinping, ha propuesto solemnemente la Iniciativa para la Gobernanza Global, Li explicó que esta medida busca apoyar a las Naciones Unidas en el desempeño de su debido papel en los asuntos mundiales y animar a los países para trabajar más estrechamente y afrontar mejor los desafíos de los tiempos a través de las Naciones Unidas y otros mecanismos multilaterales.

China está dispuesta a mejorar la coordinación y la comunicación con las Naciones Unidas y todas las partes implicadas en un esfuerzo conjunto para aplicar la Iniciativa para la Gobernanza Global, impulsar la construcción de un sistema de gobernanza global más justo y equitativo y trabajar hacia una comunidad de futuro compartido para la humanidad, declaró el primer ministro chino.

Li pidió a las Naciones Unidas que avancen de manera equilibrada sobre los tres pilares de la paz, el desarrollo y los derechos humanos, y que se centren más en la agenda de desarrollo.

Afirmó que las Naciones Unidas deben mejorar la gobernanza global en las áreas emergentes como inteligencia artificial, ciberespacio, regiones polares y espacio exterior, considerando al mismo tiempo las propuestas y demandas legítimas de la gran mayoría de los países en desarrollo.

Tras señalar que la cuestión de Taiwán es crucial para los intereses fundamentales de China, Li manifestó que China cree que Baerbock y las Naciones Unidas seguirán defendiendo el principio de una sola China.

Por su parte, Baerbock declaró que China siempre ha sido un firme y sólido defensor de las Naciones Unidas, desempeñando un papel destacado en la promoción del desarrollo global y respondiendo a los desafíos mundiales.

Las cuatro iniciativas globales propuestas por el presidente Xi son muy coherentes con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, indicaron, y expresaron su esperanza en colaborar con China sobre el tema de la AGNU de este año: «Mejor juntos: 80 años y más en pro de la paz, el desarrollo y los derechos humanos», para profundizar la cooperación en los tres pilares, especialmente en el ámbito del desarrollo, y promover conjuntamente la causa de la paz y el desarrollo mundial.

Dado que la Resolución 2758 de la AGNU es inequívoca, Baerbock enfatizó que el 80º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas se adherirá firmemente al principio de una sola China.

Con información de Xinhua