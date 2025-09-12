Urgente!

Movilización de sindicalistas en Quito termina en forcejeos con la Policía Nacional
«Hay que darles una paliza»: Trump carga contra «lunáticos de la izquierda radical» por el asesinato de Kirk

El presidente de EE.UU. pidió a sus partidarios que no reaccionen de manera violenta al asesinato de Charlie Kirk. 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró este jueves que hay que «dar una paliza» a los «lunáticos de la izquierda radical», tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que el miércoles fue alcanzado por un disparo en el cuello durante un acto público en la ciudad de Orem, estado de Utah.

Trump afirmó en declaraciones a la prensa estar «realmente preocupado» por el país. «Tenemos un gran país», pero «tenemos un grupo de lunáticos de la izquierda radical, absolutamente lunáticos», manifestó. «Vamos a resolver ese problema […] Simplemente tenemos que darles una paliza«, dijo.

Al mismo tiempo, el mandatario pidió a sus partidarios que no reaccionen de manera violenta y puso como ejemplo a Kirk, calificándolo de «defensor de la no violencia». «Así es como me gustaría que la gente respondiera», expresó.

Kirk fue baleado durante una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes en la Universidad del Valle de Utah. El atacante, que sigue prófugo, disparó desde el techo de un edificio cercano. El FBI afirma que que se trató de un «ataque selectivo«. 

Trump describió al fallecido como «mártir de la verdad y la libertad» y culpó a la retórica de la «izquierda radical» por causar violencia política

Con información de Agencia RT

