Urgente!

Guatemala acepta recibir a menores deportados desde EE.UU. UU.
(Cumbre OCS Tianjin) Canciller chino destaca resultados fructíferos de Cumbre de OCS en Tianjin 
Trama golpista buscó imponer «verdadera dictadura» en Brasil 
Lucha contra el reloj en Afganistán para encontrar supervivientes
September 3, 2025

Guatemala acepta recibir a menores deportados desde EE.UU. UU.

  • septiembre 2, 2025
  • 0
  • 106
  • 2 Min Read

Una jueza estadounidense bloqueó temporalmente los aviones de Trump para deportar a cientos de menores guatemaltecos. 

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo , anunció este lunes (01.09.2025) que su gobierno está dispuesto a aceptar a unos 150 menores desde Estados Unidos a la semana, después de que una jueza bloquee temporalmente los aviones de Donald Trump para deportar a cientos de niños guatemaltecos.

«Todo niño no acompañado que esté en condición de regresar voluntariamente o por orden de juez, nosotros estaremos en condición de recibirlo», dijo el mandatario en rueda de prensa.

Sin embargo, destacó que «la decisión» sobre el «número y ritmo» del envío de los menores recae sobre el gobierno de Estados Unidos.

Arévalo hizo el anuncio después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, y el embajador en Washington, Hugo Beteta, regresaran «muy preocupados» de la situación de los menores en los centros de detención en Estados Unidos tras realizar un recorrido.

El pasado domingo, una jueza estadounidense bloqueó temporalmente los aviones de Trump para deportar a cientos de menores guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia de las autoridades.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024