Guatemala acepta recibir a menores deportados desde EE.UU. UU.

Una jueza estadounidense bloqueó temporalmente los aviones de Trump para deportar a cientos de menores guatemaltecos.

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo , anunció este lunes (01.09.2025) que su gobierno está dispuesto a aceptar a unos 150 menores desde Estados Unidos a la semana, después de que una jueza bloquee temporalmente los aviones de Donald Trump para deportar a cientos de niños guatemaltecos.

«Todo niño no acompañado que esté en condición de regresar voluntariamente o por orden de juez, nosotros estaremos en condición de recibirlo», dijo el mandatario en rueda de prensa.

Sin embargo, destacó que «la decisión» sobre el «número y ritmo» del envío de los menores recae sobre el gobierno de Estados Unidos.

Arévalo hizo el anuncio después de que el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Martínez, y el embajador en Washington, Hugo Beteta, regresaran «muy preocupados» de la situación de los menores en los centros de detención en Estados Unidos tras realizar un recorrido.

El pasado domingo, una jueza estadounidense bloqueó temporalmente los aviones de Trump para deportar a cientos de menores guatemaltecos que llegaron solos a Estados Unidos y que se encuentran bajo custodia de las autoridades.

