(Cumbre OCS Tianjin) Canciller chino destaca resultados fructíferos de Cumbre de OCS en Tianjin 

TIANJIN, El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, destacó hoy lunes una serie de resultados alcanzados en la Cumbre 2025 de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) celebrada en Tianjin, China.

«La Cumbre 2025 de la OCS en Tianjin culminó con acuerdos estratégicos, el lanzamiento de centros regionales de cooperación, apoyo al multilateralismo comercial y la aprobación de un banco de desarrollo para impulsar la infraestructura en los países miembros.»Foto: Internet

La mayor cumbre de la OCS desde su establecimiento en 2001 contó con la presencia de líderes procedentes de más de 20 países y jefes de 10 organizaciones internacionales.

Una estrategia de desarrollo de la OCS para el período 2026-2035 fue aprobada durante la cumbre, definiendo el tono y la dirección para el crecimiento de la organización durante la próxima década, dijo Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China.

La cumbre emitió una declaración que defiende los resultados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial.

En otra declaración, la organización expresó su firme apoyo al sistema multilateral de comercio, indicó cuando se reunió con la prensa en compañía del secretario general de la OCS, Nurlan Yermekbayev.

Cuatro nuevos centros de la OCS fueron inaugurados en el evento para abordar respectivamente las amenazas y los desafíos a la seguridad, combatir la delincuencia organizada transnacional, mejorar la seguridad de la información y fortalecer la cooperación antidrogas, agregó Wang.

Los países miembros también tomaron la decisión de establecer un banco de desarrollo de la OCS, el cual, comentó Wang, impulsará enormemente el desarrollo de infraestructura y el progreso socioeconómico entre los países de la OCS.

En la cumbre, China se comprometió a establecer nuevas plataformas y centros de cooperación en áreas como la energía, la industria verde, la economía digital, la innovación científica y tecnológica, la educación superior y la educación profesional y técnica.

Además, se elaboraron planes de acción para promover el desarrollo de alta calidad, que abarcarán áreas como energía, industria verde, economía digital, inteligencia artificial e innovación tecnológica, agregó.

La cumbre también logró avances en las reformas estructurales de la organización, incluyendo fusionar a los Estados observadores y los socios de diálogo en socios de la OCS y aceptar a Laos como socio para convertir a la OCS en una familia de 27 naciones, señaló Wang.

Con información de Xinhua