Beijing, septiembre de 2025.– El desfile militar del 3 de septiembre en la Plaza de Tian’anmen conmemoró el 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1931-1945) y la Guerra Mundial Antifascista.

El presidente Xi Jinping destacó que este acto busca defender el orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial y celebrar la victoria compartida de la humanidad frente al fascismo, especialmente el japonés.

Durante más de una década, el pueblo chino —civiles y militares— resistió la invasión japonesa, pagando un alto precio con alrededor de 35 millones de bajas. Esa lucha fue decisiva en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial y contribuyó a la victoria aliada de 1945.

El desfile incluyó armamento de alta tecnología, desde equipos no tripulados hasta sistemas hipersónicos, como muestra de la transparencia de las capacidades defensivas de China. Autoridades recordaron que el poder militar chino tiene carácter defensivo y busca proteger la soberanía nacional, la seguridad, la integridad territorial y la paz global.

La presencia de veteranos de la guerra de resistencia y la participación de compatriotas de ambos lados del estrecho de Taiwán simbolizan la unidad del pueblo chino y rinden homenaje al sacrificio de millones que ofrendaron sus vidas por un futuro mejor.

China reafirma así su deber de salvaguardar el orden internacional de posguerra y de contribuir a la estabilidad mundial.

Xi Jinping, chairman of the Central Military Commission, on Wednesday signed an order to commend all personnel who participated in the military parade held to mark the 80th anniversary of the victory in the Chinese People's War of Resistance Against Japanese Aggression and the… pic.twitter.com/cu01HH7ori — China Daily (@ChinaDaily) September 3, 2025

"China es imparable": Xi Jinping exhibe el poder de su país en un gran desfile militar junto a Putin y Kim Jong-un en Pekín https://t.co/C0M8abdpBF — BBC News Mundo (@bbcmundo) September 3, 2025