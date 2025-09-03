Fiscalía de Cotopaxi llama a Leonidas Iza a rendir versión dentro de una investigación previa abierta por el secuestro de tres policías 

La denuncia por el secuestro contra tres agentes policiales fue colocada poco después de que estos fueron retenidos en la comunidad de San Ignacio (Cotopaxi).

Como parte de la investigación previa que lleva adelante la Fiscalía de Cotopaxi por el supuesto secuestro de tres uniformados el 18 de agosto pasado, Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue llamado a rendir versión sobre los hechos que conoce.

La denuncia por delito de secuestro fue presentada por la Policía Nacional una vez tres agentes de inteligencia fueron retenidos, desde el 18 de agosto pasado, en la comunidad de San Ignacio, en la parroquia de Toacazo (Cotopaxi). Según dirigentes indígenas locales, los tres uniformados fueron retenidos por supuestamente intentar atentar contra la vida de Iza y mantener seguimientos sobre el extitular de la Conaie.

Iza ha sido convocado a rendir su versión este miércoles, 3 de septiembre,a las 09:00,en la sede de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, en la ciudad de Latacunga.

Los tres agentes de la Policía fueron dejados en libertad luego de un proceso de justicia indígena que duró tres días y concluyó con las disculpas públicas de los uniformados hacia Iza y la comunidad. Poco después de esta liberación y como parte de la justicia ordinaria, un juez de Cotopaxi dio paso a la liberación de los tres agentes solicitada dentro de un habeas corpus.

“Tendrá que desarrollarse (la investigación) igualmente de manera normal. Lo que siempre esperamos es que se permita el derecho a la defensa, en virtud de que en estas situaciones siempre, de alguna forma, se desconoce cuál es la dinámica de la justicia indígena y a veces se comete errores bastante crasos”, explicó Carlos Poveda, abogado de Iza y las comunidad indígena de San Ignacio, luego de conocer la denuncia interpuesta. (I)

