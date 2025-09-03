En su mensaje, el presidente de EE.UU. destacó la ayuda de las tropas estadounidenses a los militares chinos durante la Segunda Guerra Mundial y transmitió sus saludos a Vladimir Putin y Kim Jong-un, que, según sus palabras, «conspiran contra Estados Unidos de América”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó a los líderes de Rusia y de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) de «conspirar» contra Washington.

El mandatario norteamericano publicó un mensaje en la red social Truth Social en medio del gran desfile militar que tiene lugar este miércoles en Pekín con motivo del 80.º aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa (1937-1945) y el fin de la Segunda Guerra Mundial. El acontecimiento cuenta con la participación de más de 20 líderes mundiales, entre ellos el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el líder de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong-un.

En su publicación, Trump hizo hincapié en la gran ayuda que las tropas estadounidenses les prestaron a los militares chinos en la lucha contra el fascismo.

«La gran pregunta que hay que responder es si el presidente Xi [Jinping] de China mencionará o no la enorme cantidad de apoyo y ‘sangre’ que Estados Unidos dio a China para ayudarla a asegurar su libertad frente a un invasor extranjero muy inamistoso», escribió el inquilino de la Casa Blanca. Trump destacó que «muchos estadounidenses murieron en la cruzada de China por la victoria y la gloria» y manifestó su esperanza de que los militares estadounidenses «sean honrados y recordados con razón por su valentía y sacrificio».

«Que el presidente Xi y el maravilloso pueblo chino disfruten de un gran y duradero día de celebración», declaró.

Al mismo tiempo, Trump le pidió a Xi que transmitiera sus «más cálidos saludos» a Vladímir Putin y Kim Jong-un quienes se encuentran en el desfile militar y, de acuerdo con sus declaraciones, «conspiran» contra Washington. «Por favor, transmita mis más cálidos saludos a Vladímir Putin y a Kim Jong-un, mientras conspiran contra Estados Unidos«, declaró.

Intentos de atribuir a EE.UU. la victoria sobre el nazismo

En vísperas de la celebración del aniversario de la victoria de la URSS sobre la Alemania nazi que tuvo lugar en mayo de este año, Trump hizo varias declaraciones en las que ‘olvidó’ la mayor contribución de las tropas soviéticas en la lucha contra el fascismo. En lugar de esto, aseveró en repetidas ocasiones que EE.UU. venció en la Segunda Guerra Mundial.

«Ganamos dos guerras mundiales, pero nunca nos atribuimos el mérito por ello. ¡Todos los demás lo hacen! […] El único país que no celebra es EE.UU., y la victoria fue solo lograda gracias a nosotros», declaró en una ocasión.

Rusia, a su vez, refutó este tipo de declaraciones. El presidente ruso afirmó que en los países occidentales intentan restarle importancia al papel del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial y reescribir la historia para resolver sus problemas internos. En abril, el mandatario destacó: «Nadie puede distorsionar ni estropear la hazaña de los soldados del Ejército Rojo, que salvaron al mundo del nazismo».

Con información de Agencia RT