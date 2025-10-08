Gobernador de Illinois compara lo que hace Trump con «los primeros días del régimen nazi”

«Estamos hablando de autoritarismo», señaló el demócrata Jay Robert Pritzker.

El gobernador del estado de Illinios, el demócrata Jay Robert Pritzker, arremetió este lunes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, trazando un paralelismo entre su política y «los primeros días del régimen nazi».

«Estamos hablando de autoritarismo», declaró el alto funcionario estadounidense a una radio local. «Ayudé a construir un museo del Holocausto, y lo que sé es que, en los primeros días del régimen nazi, comenzaron a quitarle los derechos a la gente de manera lenta pero segura. Y lo que estamos viendo ahora es exactamente lo mismo», agregó.

Así comentó Pritzker la disposición del inquilino de la Casa Blanca de enviar el Ejército a las ciudades para que, según él, sean salvadas del crimen. «¿Alguna vez en su vida han visto algo así, que el presidente de Estados Unidos envíe al Ejército o tropas vestidas de militares, ICE [Inmigración y Control de Aduanas] y CBP [Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza], con camuflaje y armas automáticas, a nuestras principales ciudades? Está mal«, se preguntó el gobernador.

En este contexto, Pritzker denunció que es el mandatario estadounidense «quien está causando el caos sobre el terreno» y quien está «quitando fondos» a las fuerzas del orden, a las víctimas y a la intervención comunitaria contra la violencia. «¿No somos nosotros los que realmente protegemos al pueblo de Illinois, y no el presidente de Estados Unidos, que tiene todo un plan para ganar las elecciones [de medio término] de 2026 militarizando las ciudades estadounidenses?», subrayó.

Las autoridades locales han mostrado una fuerte oposición a la decisión de Trump de desplegar la Guardia Nacional en sus territorios. Así, el gobernador de Illinois lo interpretó como una «amenaza de guerra» .

. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, manifestó por su parte que las palabras de Trump indican que «quiere ocupar nuestra ciudad y romper nuestra Constitución».

A finales de septiembre, Trump ordenó al Departamento de Guerra que envíe «todos los soldados necesarios» a Portland (Oregon) para asegurar la ciudad y salvaguardar al personal de ICE.

a Portland (Oregon) para asegurar la ciudad y salvaguardar al personal de ICE. La violencia contra el ICE está creciendo en EE.UU. en medio del descontento popular por las políticas migratorias y las masivas deportaciones de Trump. Las protestas han causado heridos e incluso muertos, mientras Washington intensifica las medidas antimigrantes.

