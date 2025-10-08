Urgente!

Venezuela despliega un robusto ejercicio de defensa en su costa Caribe
Gobernador de Illinois compara lo que hace Trump con «los primeros días del régimen nazi”
Científicos chinos usan modelo lingüístico de proteínas basado en IA para desvelar el misterio de la evolución de la vida.
Por alza del IVA y de gasolina, la canasta básica subió $ 2; ahora se debate hasta cuánto podrá trepar por el diésel
October 8, 2025

Gobernador de Illinois compara lo que hace Trump con «los primeros días del régimen nazi”

  • octubre 8, 2025
  • 0
  • 114
  • 3 Min Read

«Estamos hablando de autoritarismo», señaló el demócrata Jay Robert Pritzker.

El gobernador del estado de Illinios, el demócrata Jay Robert Pritzker, arremetió este lunes contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, trazando un paralelismo entre su política y «los primeros días del régimen nazi».

«Estamos hablando de autoritarismo», declaró el alto funcionario estadounidense a una radio local. «Ayudé a construir un museo del Holocausto, y lo que sé es que, en los primeros días del régimen nazi, comenzaron a quitarle los derechos a la gente de manera lenta pero segura. Y lo que estamos viendo ahora es exactamente lo mismo», agregó.

Así comentó Pritzker la disposición del inquilino de la Casa Blanca de enviar el Ejército a las ciudades para que, según él, sean salvadas del crimen. «¿Alguna vez en su vida han visto algo así, que el presidente de Estados Unidos envíe al Ejército o tropas vestidas de militares, ICE [Inmigración y Control de Aduanas] y CBP [Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza], con camuflaje y armas automáticas, a nuestras principales ciudades? Está mal«, se preguntó el gobernador.

En este contexto, Pritzker denunció que es el mandatario estadounidense «quien está causando el caos sobre el terreno» y quien está «quitando fondos» a las fuerzas del orden, a las víctimas y a la intervención comunitaria contra la violencia. «¿No somos nosotros los que realmente protegemos al pueblo de Illinois, y no el presidente de Estados Unidos, que tiene todo un plan para ganar las elecciones [de medio término] de 2026 militarizando las ciudades estadounidenses?», subrayó.

  • Las autoridades locales han mostrado una fuerte oposición a la decisión de Trump de desplegar la Guardia Nacional en sus territorios. Así, el gobernador de Illinois lo interpretó como una «amenaza de guerra».
  • El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, manifestó por su parte que las palabras de Trump indican que «quiere ocupar nuestra ciudad y romper nuestra Constitución».
  • A finales de septiembre, Trump ordenó al Departamento de Guerra que envíe «todos los soldados necesarios» a Portland (Oregon) para asegurar la ciudad y salvaguardar al personal de ICE.
  • La violencia contra el ICE está creciendo en EE.UU. en medio del descontento popular por las políticas migratorias y las masivas deportaciones de Trump. Las protestas han causado heridos e incluso muertos, mientras Washington intensifica las medidas antimigrantes. 

Confirmado.net – RT

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China Titulares

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Titulares Opinión

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024