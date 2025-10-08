Urgente!

Científicos chinos usan modelo lingüístico de proteínas basado en IA para desvelar el misterio de la evolución de la vida.
Por alza del IVA y de gasolina, la canasta básica subió $ 2; ahora se debate hasta cuánto podrá trepar por el diésel
El ataque al convoy de Daniel Noboa evidencia el cóctel de descontento y violencia en las zonas rurales de Ecuador
Gobierno Nacional acelera obras para frenar la erosión del río Coca y proteger la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair
October 8, 2025

Científicos chinos usan modelo lingüístico de proteínas basado en IA para desvelar el misterio de la evolución de la vida.

  • octubre 8, 2025
  • 0
  • 26
  • 2 Min Read

BEIJING, Los murciélagos y las ballenas dentadas son grupos distantes, pero ambos han desarrollado de forma independiente la capacidad de percibir su entorno mediante la ecolocalización.

Un equipo de investigación chino mediante el uso de un modelo lingüístico de proteínas basado en inteligencia artificial (IA) descubrió un mecanismo clave que explica por qué diferentes organismos evolucionan de forma independiente funciones similares al adaptarse a entornos similares.

La evolución convergente, o convergencia, se refiere a la aparición repetida e independiente del mismo rasgo en dos o más linajes de especies durante la evolución, lo que a menudo indica una adaptación funcional a factores ambientales específicos.

El equipo de investigación del Instituto de Zoología de la Academia de Ciencias de China descubrió el papel crítico de las características de las proteínas de orden superior en la convergencia adaptativa.

El equipo liderado por Zou Zhengting propuso un marco de análisis computacional denominado «ACEP». La innovación fundamental de este marco reside en el uso de un modelo lingüístico de proteínas previamente entrenado.

«Un modelo lingüístico de proteínas puede comprender las características y los patrones estructurales y funcionales más profundos que se esconden tras las secuencias de aminoácidos», explicó Zou.

Los resultados fueron publicados recientemente en la revista académica internacional Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Este trabajo no solo profundiza la comprensión de las leyes de la evolución de la vida, sino que también demuestra el gran potencial de la tecnología de IA para resolver cuestiones biológicas complejas», afirmó Zou.

«Esperamos lograr una aplicación más amplia y más eficaz de la tecnología de IA en la biología evolutiva en el futuro».

Confirmado.net – Xinhua

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

China

It’s Great the Government is Tightening Gambling

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 8, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

3 Technology Basics You Reviewing Constantly.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Essential Qualities of Highly Successful Music.

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
China

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020