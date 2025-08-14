«Es una hazaña»: Sheinbaum celebra drástica reducción de la pobreza en México

La pobreza se desplomó durante el sexenio de López Obrador.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró este jueves la histórica reducción de la pobreza que hubo durante el Gobierno de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y que significó que 13,4 millones de personas dejaran de ser pobres en solo seis años.

«Es una hazaña de la Cuarta Transformación. Demuestra que el modelo funciona porque redujo la pobreza y además la desigualdad, es decir hay mayor distribución de la riqueza», explicó la mandataria durante su rueda de prensa, luego de presentar los datos que la víspera dio a conocer el el Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Historia (Inegi).

Según el reporte, de 2018 a 2024 la pobreza se redujo del 41,9 % al 29,6 % de la población, lo que en números absolutos significa que el número de personas en esta condición cayó de 51,9 a 38,5 millones.

«¿A qué se debe esta reducción? Evidentemente al salario mínimo, a los programas de bienestar, y al acceso a los derechos. Hay que estar muy orgullosos como mexicanas y mexicanos», añadió la presidenta.

También consideró que este resultado histórico demuestra la escencia del proyecto iniciado por López Obrador, que ahora ella continúa, y que ambos definieron como el humanismo mexicano.

Justicia social

«Un proyecto humanista se demuestra en esto, en la reducción de la pobreza, y estamos seguros de que vamos a seguir avanzando«, prometió al reconocer que el hecho de que todavía exista un 30 % de personas pobres representa uno de los principales desafíos de su Gobierno.

La presidenta recordó que durante la pandemia de coronavirus la economía mexicana se desplomó y todas las voces de la derecha clamaron por endeudar al país, cancelar los programas sociales y priorizar los apoyos a los empresarios, a lo cual López Obrador se negó y en poco tiempo demostró que tenía razón, porque el país se recuperó, no hubo inflación y se multiplicaron las inversiones, lo que fue reconocido a nivel internacional.

Todo ello, agregó, ratificó que el programa de Gobierno del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) se basa en la justicia social y en el bienestar de las y los mexicanos.

«¿Qué quiere decir bienestar? Que ningún mexicano viva en la pobreza. Después de 36 años de neoliberalismo donde lo único que se generaron fueron más pobres en este país. Es extraordinario», afirmó.

