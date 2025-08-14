¿Es posible independizarse en Ecuador? Ocho de cada diez ecuatorianos creen que es más difícil que hace 10 años

La falta de empleo y los salarios bajos son los principales obstáculos.

La meta de independizarse de sus padres parece cada vez más lejana para las personas en edad de trabajar en Ecuador.

Eso demuestra la última encuesta del portal Multitrabajos, que involucró a 7.704 trabajadores de cinco países, incluyendo a 2.374 de Ecuador.

Ocho de cada diez ecuatorianos consultados (81 %) consideran que independizarse es más difícil en la actualidad que hace una década. El 19 % piensa que es más fácil.

Del total de ecuatorianos encuestados, además, el 58 % todavía vive con su familia.

El mayor motivo que citaron los ecuatorianos para independizarse es la falta de empleo o trabajo estable (55 %), seguido de los sueldos bajos (27 %). Otros dijeron no poder dejar a sus familias porque cuidan a sus familiares, no terminan sus carreras universitarias, les gusta vivir en familia o no se sienten preparados para irse.

Poco más de un tercio (33 %) de los que decidieron independizarse, a su vez, tuvieron que regresar a vivir con sus familias por distintos motivos, lo cual resalta que mantener esa decisión también puede ser difícil.

Entre los motivos de haber regresado están la pérdida de empleo (32 %), los salarios bajos (25 %) y haberse separado de sus parejas (8 %).

Sin embargo, el 97 % de los encuestados dijo que se independizaría si consiguiera el empleo de su sueños, mostrando al trabajo como “el principal obstáculo para independizarse”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos para junio de 2025, el ingreso promedio para trabajadores privados e independientes, que conforman la gran mayoría de la masa laboral, es de $ 450,9 y $ 366,9 respectivamente, dificultando las posibilidades de independizarse. (I)

Confirmado.net-El Universo