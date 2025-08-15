Urgente!

En Ecuador Noboa marcha contra la Corte Constitucional
Uribe acusa a Petro de instigar el asesinato de Uribe Turbay
¿Es posible independizarse en Ecuador? Ocho de cada diez ecuatorianos creen que es más difícil que hace 10 años
«Es una hazaña»: Sheinbaum celebra drástica reducción de la pobreza en México
August 15, 2025

Uribe acusa a Petro de instigar el asesinato de Uribe Turbay

  • agosto 14, 2025
  • 0
  • 93
  • 2 Min Read

El expresidente de Colombia sostuvo que el discurso de Petro sobre el senador asesinado en Bogotá es un «caso excepcional» que promueve «la venganza”.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe afirmó este miércoles (13.08.2025) que el actual mandatario Gustavo Petro instigó con sus discursos el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, miembro de su partido, el opositor Centro Democrático.

Imagen: Sebastian Barros/NurPhoto/picture alliance

«Asesinaron a Miguel, que ejercía la oposición crítica y razonada, con la instigación de la venganza inducida por el presidente de la república, que encontró como muletilla acusar de asesino y torturador al expresidente Turbay, abuelo de nuestro mártir», dijo Uribe en un discurso leído por el director nacional de su agrupación en el acto de despedida en el Capitolio Nacional de Colombia.

El expresidente Uribe, quien a comienzos de mes fue condenado a 12 años de prisión en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, no pudo asistir al funeral del senador.

«En su señalamiento rabioso, el presidente de la república quiso ignorar la contribución que al proceso de paz con el M-19 dieron el expresidente Turbay y Diana, la madre de Miguel, asesinada por el narcoterrorismo», agregó Uribe.

Discurso de Petro: un «caso excepcional» e «instigador»

Los comentarios del expresidente son una referencia a mensajes de Petro en su cuenta en la red social X en los que señaló al expresidente Julio César Turbay (1978-1982), abuelo del senador asesinado, de llevar «a 10.000 colombianos a la tortura» durante su gobierno, en el que enfrentó con el llamado «estatuto de seguridad» la lucha contra la guerrilla del M-19, de la cual hizo parte en su juventud el hoy presidente.

«En la historia del magnicidio de nuestra patria ha habido odios políticos y acciones criminales, pero estamos ante el caso excepcional del discurso presidencial, instigador», sentenció el expresidente Uribe, sin parentesco con el senador fallecido.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, y una de la figuras más prometedoras del Centro Democrático, murió el lunes en Bogotá después de dos meses en estado crítico tras ser herido con dos disparos en la cabeza en un atentado perpetrado el 7 de junio.

Con información de Agencia DW

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024