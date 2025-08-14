España pide ayuda a la UE para combatir los incendios

El país ibérico activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil y solicitó dos aviones cisterna Canadair.

España activó la noche del miércoles (13.08.2025) el mecanismo de solicitud de ayuda a la Unión Europea (UE) para combatir los numerosos incendios que asolan el país, y solicitó «dos aviones Canadair», según anunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

«Hemos formalizado esta misma noche» la solicitud de ayuda a la UE a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil «y hemos solicitado un módulo con dos aviones Canadair» especializados en la lucha contra los incendios, dijo Grande-Marlaska en una entrevista en la radio Cadena Ser.

Marlaska explicó que ahora los países europeos que dispongan de estos aviones -que pueden cargar 5.000 litros de agua- y puedan cederlos, los despacharán a España para que estén operativos «a la mayor brevedad».

El ministro indicó que la solicitud se hace por «razones de previsión meteorológica» en los próximos días, no porque su urgente».

Preguntado sobre si se contempla la posibilidad de solicitar también bomberos, Grande-Marlaska declaró que se haría si es necesario.

Siete lesionados y miles evacuados

Siete personas resultaron heridas el miércoles, cuatro de ellas en estado crítico, en Castilla y León, una de las regiones españolas más afectadas por los incendios que arden desde hace varios días en el país y que ya se han cobrado dos vidas.

La otra región donde la situación es más preocupante es Galicia, también en el cuadrante noroeste, donde unas 11.500 hectáreas ya han sido destruidas por las llamas, especialmente en la provincia de Ourense, donde los bomberos no logran controlar un gran incendio en Chandrexa de Queixa.

Más de 8.000 personas han sido evacuadas de sus hogares sólo en Castilla y León por dos incendios en las provincias de León y Zamora, según las autoridades.

El noroeste del país concentra la mayoría de los quince grandes incendios que preocupan a los bomberos y a las autoridades.

Además de la ola de calor, que podría prolongarse hasta el lunes, las fuertes ráfagas de viento acentúan la preocupación.

Portugal también lucha contra el fuego

En la vecina Portugal, 2.200 bomberos, apoyados por una veintena de medios aéreos, luchaban el miércoles contra cinco incendios en el norte y el centro del país.

Las autoridades portuguesas prolongaron hasta el viernes las medidas preventivas contra los incendios forestales, debido al aumento del riesgo asociado a las altas temperaturas.

«El viernes será un día especialmente preocupante» por culpa de las condiciones meteorológicas, advirtió el miércoles por la noche el presidente portugués, Marcelo Rebelo de Sousa, tras una reunión con el primer ministro Luis Montenegro.

Confirmado.net – DW