El Kremlin reacciona a las amenazas cargadas de palabrotas que Trump lanzó a Irán

«Todas estas son consecuencias muy peligrosas y negativas de la agresión desatada contra Irán», señaló el vocero presidencial ruso.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha reaccionado a las recientes declaraciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en las que soltó palabrotas por la situación en torno a Irán y amenazó a los «malditos locos» del país persa con que vivirían «en el infierno» si no abrían «el jodido estrecho» de Ormuz.

«Hemos visto esas declaraciones y preferimos no comentarlas. Reconocemos que las tensiones en la región están aumentando y siguen aumentando. De hecho, toda la región está en llamas», dijo.

«Todas estas son consecuencias muy peligrosas y negativas de la agresión desatada contra Irán. El alcance geográfico de este conflicto se ha expandido. Y ahora todos somos conscientes de las consecuencias que estamos sufriendo, incluidas consecuencias muy negativas para la economía global», señaló.

«De hecho, desde el principio, incluso antes de que comenzaran los combates, advertimos que tales consecuencias eran inevitables», concluyó el vocero.

Este 5 de abril, el presidente de EE.UU., Donald Trump, envió una contundente amenaza a Irán con la advertencia de que ejecutará un devastador ataque si el estrecho de Ormuz continúa bloqueado.

«El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡No habrá nada igual! Abran el jodido estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno. ¡YA VERÁN! Alabado sea Alá», escribió en su red Truth Social.

¡YA VERÁN! Alabado sea Alá», escribió en su red Truth Social. Esta agresiva retórica de Trump se produjo un día después de su ultimátum de 48 horas a la República Islámica, posteriormente aplazado, para llegar a un acuerdo o abrir el importante canal marítimo. En ese contexto, también advirtió que, de no cumplirse, se desataría «el infierno» sobre Irán.

Confirmado.net – RT