China publica directrices para impulsar el desarrollo de alta calidad de comercio electrónico 

BEIJING, Varios departamentos gubernamentales chinos han emitido directrices conjuntas para impulsar el desarrollo de alta calidad del sector del comercio electrónico, con el objetivo de fortalecer su papel en el apoyo a la economía real, anunció hoy lunes el Ministerio de Comercio.

China emite directrices para promover el desarrollo de alta calidad del comercio electrónico, impulsando la digitalización, el apoyo a pymes y la expansión del comercio transfronterizo en la economía global. Foto: Internet-Xinhua

El documento describe medidas clave para profundizar la integración de la economía digital y la real, centrándose en empoderar a las pequeñas y medianas empresas ya las zonas rurales a través del comercio electrónico, impulsar la digitalización industrial y fomentar la innovación tecnológica, con el fin de mejorar la calidad del consumo.

También destacan los esfuerzos para expandir la apertura de alto nivel mediante el avance del comercio electrónico transfronterizo y la iniciativa de la Ruta de la Seda Digital, al tiempo que impulsa una mayor alineación con las normas internacionales en áreas como el comercio digital.

Para fomentar un ecosistema de desarrollo saludable, las directrices piden clarificar las responsabilidades de las plataformas, mejorar la regulación y apoyar a las empresas de comercio electrónico en su expansión global de conformidad con las normativas pertinentes.

Las medidas de apoyo incluyen mejorar los servicios financieros, activar el valor de los elementos de datos y fortalecer la formación de talento para la industria.

El Ministerio de Comercio también se comprometió a trabajar con los departamentos correspondientes para garantizar la implementación efectiva de estas directrices.

Confirmado.net – Xinhua