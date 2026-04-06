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April 6, 2026

Inamhi prevé cielo parcialmente nublado y lluvias con tormenta este lunes 6 de abril

  • abril 6, 2026
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En tanto, en la radiación ultravioleta se esperan niveles muy altos en gran parte del territorio nacional.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su alerta meteorológica para este lunes 6 de abril.

Lluvias. Foto: API

Para esta jornada se prevé un cielo parcialmente nublado a nublado en gran parte del país, con lluvias y tormentas en la Amazonía y precipitaciones dispersas localidades del Litoral.

En la región Insular predominará el tiempo más estable y cálido

Sobre la temperatura para este día, en el Litoral oscilará entre 28 °C y 31 °C; en la región Interandina se ubicará entre 17 °C y 25 °C; en la Amazonía será entre 22 °C y 29 °C. La región Insular tendrá temperaturas de entre 30 °C y 32 °C.

En tanto, se esperan niveles muy altos de radiación ultravioleta en gran parte del territorio nacional. (I)

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