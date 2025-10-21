Ejecutan a tiros a un alcalde mexicano cerca de su casa

Dos sicarios balearon al edil antes de ingresar a su domicilio y posteriormente huyeron en motocicleta.

El alcalde del municipio de Pisaflores, en el estado mexicano de Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano, fue ejecutado a tiros cerca de su casa alrededor de las 21 horas de la noche del lunes, reporta La Jornada.

Miguel Bahena Solórzano, alcalde del municipio de Pisaflores, en el estado mexicano de Hidalgo, asesinado el 20 de octubre de 2025.Facebook / Miguel Bahena

El edil fue tiroteado por un par de sicarios que lo esperaban en las cercanías de su domicilio y lo balearon cuando se disponía a ingresar al inmueble, momentos antes de huir en motocicleta.

La víctima, de acuerdo a los testigos, murió en el acto y quedó tendido en el suelo, en medido de un charco de sangre. Un video que circula por redes sociales recoge el momento en que su familia lo encuentra en el piso ya fallecido.

El Partido Verde Ecologista de México, al que pertenecía, ha exigido a las autoridades correspondientes que se realice una investigación «inmediata, exhaustiva y transparente» y que se detenga y castigue a los responsables del crimen.

Se trata del tercer alcalde de un municipio de Hidalgo que es asesinado en los últimos siete años. En mayo de 2018, Alejandro González Ramos, presidente municipal de Pacula perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), fue acribillado por un individuo que simuló haber sufrido un accidente.

Tres años después, en junio de 2021, Manuel Aguilar García, alcalde de Zapotlán de Juárez, del partido Movimiento Ciudadano, fue acribillado a balazos en la localidad de Acayuca.

Confirmado.net – RT