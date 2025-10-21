China da la bienvenida a más países para unirse a la OIMed

BEIJING, Como país iniciador y anfitrión de la Organización Internacional para la Mediación (IOMed, por sus siglas en inglés), China da la bienvenida a que más países se unan al proyecto, mantienen una estrecha cooperación con la organización y contribuyen conjuntamente a la paz y el desarrollo mundial, afirmó hoy martes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun.

China da la bienvenida a más países a la OIMed, destacando su papel en la promoción del Estado de derecho, la mediación y la cooperación internacional.Foto: Internet

La ceremonia inaugural de la OIMed se celebró el lunes en la Región Administrativa Especial de Hong Kong, con la participación de representantes de más de 30 estados miembros fundadores y cerca de 200 representantes de diversos sectores de Hong Kong.

La visión de la OIMed tiene mucho en común con la Iniciativa para la Gobernanza Global propuesta por el presidente chino, Xi Jinping, apuntó a Guo en una conferencia de prensa regular.

Entre los objetivos de la nueva entidad se incluyen promover la reconciliación, la cooperación y la armonía; defensora de la equidad, la justicia y la igualdad; sosteniendo la amplia consulta y la contribución conjunta para el beneficio compartido, y centrado en un enfoque orientado a las personas y en resultados concretos, precisó Guo, tras subrayar que la creación de la IOMed constituye una acción pionera en el ámbito del Estado de derecho internacional.

El vocero chino resaltó que la OIMed desempeñará un papel positivo en el impulso de la construcción de una comunidad de futuro compartida para la humanidad mediante la promoción del Estado de derecho, y contribuirá a que Hong Kong se convierta en la «capital de la mediación».

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, asistió el 30 de mayo en Hong Kong a la ceremonia de firma de la Convención sobre el Establecimiento de la IOMed, y la rubricó en nombre de China.

En vigor desde agosto, la convención cuenta actualmente con 37 países signatarios y ha sido ratificada por ocho de ellos, precisó Guo y destacó que la IOMed ha logrado que su convención fuera firmada, entrara en vigor e iniciara operaciones en apenas cinco meses, algo poco común entre las organizaciones internacionales.

«Esto demuestra plenamente que el establecimiento de la IOMed responde a la tendencia de los tiempos y cuenta con el apoyo y la acogida de la comunidad internacional», afirmó el vocero.

Confirmado.net – Xinhua