Israel lanzó más de 150 toneladas de bombas sobre Gaza

El ejército llevó a cabo los ataques en respuesta a la violación del alto al fuego por parte del grupo terrorista palestino Hamás.

«Ayer lanzamos 153 toneladas de bombas sobre diferentes partes de la Franja de Gaza después de que dos de nuestros soldados fueron asesinados por Hamás «, declaró el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el Parlamento este lunes (20.10.2025).

El ejército, que anunció el domingo la muerte en combate de dos soldados en Rafah, llevó a cabo bombardeos en todo el enclave. Poco después, anunció la reanudación de la aplicación del alto al fuego acordada con el grupo terrorista palestino gracias a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump .

Hamás negó cualquier implicación y reafirmó su compromiso con la tregua, en vigor desde el 10 de octubre.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron este lunes en Israel con Netanyahu «para conversar sobre los últimos acontecimientos», declaró Shosh Bedrosian, portavoz del gobierno israelí.

Entretanto, una fuente de seguridad israelí anunció la reapertura del paso fronterizo de Kerem Shalom entre Israel y Gaza, por el que transita la ayuda humanitaria destinada al territorio palestino, tras su cierre el día anterior.

Confirmado.net – DW