Urgente!

Israel lanzó más de 150 toneladas de bombas sobre Gaza
Deportivo Cuenca se consolida como único líder del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet tras triunfo sobre El Nacional 
Colombia y EE. UU. dan paso para superar la crisis diplomática
Gobierno asegura que el precio del gas se mantiene en $ 1,65 
October 21, 2025

Israel lanzó más de 150 toneladas de bombas sobre Gaza

  • octubre 21, 2025
  • 0
  • 49
  • 2 Min Read

El ejército llevó a cabo los ataques en respuesta a la violación del alto al fuego por parte del grupo terrorista palestino Hamás.

«Ayer lanzamos 153 toneladas de bombas sobre diferentes partes de la Franja de Gaza después de que dos de nuestros soldados fueron asesinados por Hamás «, declaró el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en el Parlamento este lunes (20.10.2025).

El ejército, que anunció el domingo la muerte en combate de dos soldados en Rafah, llevó a cabo bombardeos en todo el enclave. Poco después, anunció la reanudación de la aplicación del alto al fuego acordada con el grupo terrorista palestino gracias a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump .

Hamás negó cualquier implicación y reafirmó su compromiso con la tregua, en vigor desde el 10 de octubre.

Los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se reunieron este lunes en Israel con Netanyahu «para conversar sobre los últimos acontecimientos», declaró Shosh Bedrosian, portavoz del gobierno israelí.

Entretanto, una fuente de seguridad israelí anunció la reapertura del paso fronterizo de Kerem Shalom entre Israel y Gaza, por el que transita la ayuda humanitaria destinada al territorio palestino, tras su cierre el día anterior.

Confirmado.net – DW

Tags:

Anterior

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Empresas Mundo

Tacos ditched the naked chicken chalupa

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Titulares China

China sigue del lado de la “certidumbre”

El día de Año Nuevo de 2024, los presidentes de China

admin
enero 2, 2024
Opinión Titulares

Los cueros al sol… | Por Juan

¡Qué año! Todo se fue por el caño: la seguridad, el

admin
enero 2, 2024
Mundo Titulares

Medio planeta tendrá elecciones parlamentarias o presidenciales

Medio planeta está convocado a las urnas en 2024: habrá comicios

admin
enero 2, 2024
Ecuador Titulares

Gobierno de Ecuador anunciará en las próximas

El gobierno ecuatoriano ya tiene listas las preguntas de la nueva

admin
enero 2, 2024