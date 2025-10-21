Deportivo Cuenca se consolida como único líder del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet tras triunfo sobre El Nacional 

Los morlacos llegaron a 49 puntos en la tabla de posiciones.

Deportivo Cuenca dio un golpe de autoridad la noche de este lunes para quedarse indiscutiblemente con el liderato del hexagonal 2 de la Liga Ecuabet 2025, que otorga el último cupo de Ecuador para la Copa Sudamericana 2026.

Jorge la ‘Tukita’ Ordóñez marcó el primer gol de Deportivo Cuenca sobre El Nacional, en la fecha 2 del segundo hexagonal de la Liga Ecuabet. Foto: API

El cuadro morlaco venció en el estadio Olímpico Atahualpa a El Nacional y recuperó terreno luego de una dura derrota sufrida en el estadio Capwell ante Emelec.

Precisamente el club azul esperaba un traspié de los morlacos para quedar cerca del primer lugar luego de empatar sin goles en el estadio de Aucas.

No obstante, Deportivo Cuenca, dirigido por Norberto Araujo llegó a la cifra de 49 puntos y le sacó tres de ventaja a Emelec, aunque restan 24 puntos por jugarse y un duelo directo entre ambos, en el Alejandro Serrano Aguilar.

Jorge Ordóñez puso la primera conquista del partido a los 30 minutos del primer tiempo. La Tukita sacó un remate de media distancia que se desvió en la zaga militar y descolocó al golero, que no pudo reaccionar para salvar su valla.

Alejandro Tobar, en el segundo tiempo, puso la segunda también con complicidad y desvío de la zaga de El Nacional (58 min).

En la próxima fecha, Deportivo Cuenca recibirá a Aucas; en tanto, El Nacional recibirá a Macará. El cotejo por los cuartos de final de la Copa Ecuador entre Deportivo Cuenca y Liga de Quito está postergado debido a la participación de los albos en las semifinales de la Copa Libertadores. (D)

Confirmado.net – El Universo