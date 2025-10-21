Urgente!

October 21, 2025

El presidente francés Sarkozy entra en prisión 

  • octubre 21, 2025
El expresidente francés Nicolas Sarkozy habló de un «escándalo judicial» antes de entrar en prisión para cumplir una pena de cinco años por asociación ilícita.

«Esta mañana encierran a un inocente», escribió Nicolas Sarkozy , en la red social X. «La verdad triunfará», pero «el precio a pagar habrá sido abrumador», aseguró el expresidente conservador de Francia entre 2007 y 2012.

Imagen: Julien De Rosa/AFP/Getty Images

En concreto, fue condenado por permitir que allegados suyos se acercaran a la Libia de Muamar Gadafi, fallecida en 2011, para obtener fondos para financiar ilegalmente la campaña de 2007 que le llevó al poder. 

Nicolas Sarkozy, que defiende su inocencia, ingresó en la cárcel parisina de la Santé para cumplir una pena de cinco años de prisión por asociación ilícita, impuesta por un tribunal de París en septiembre, convirtiéndose en el primer exjefe del Estado francés entre rejas desde la final de la Segunda Guerra Mundial .

«A las 10H00 (08H00 GMT) estará en prisión», donde «pase lo que pase», permanecerá «entre tres semanas y un mes», afirmó a la radio Europe 1 su abogado Christophe Ingrain, en referencia a la solicitud de libertad condicional que se presentará rápidamente.

«¡Oh, bienvenido Sarkozy!», «¡Está Sarkozy!», gritaron varios pesos desde sus celdas, según reporta la agencia francesa AFP.

Confirmado.net – DW

