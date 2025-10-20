EE.UU. sella el salvataje económico para Argentina a días de una elección clave

Urgente!

October 20, 2025

El pacto implica el ‘swap’ por hasta 20.000 millones de dólares.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció este lunes la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EE.UU. por un monto de hasta 20.000 millones de dólares.

«El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible», afirmó la entidad en un comunicado.

También precisó que el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de un ‘swap’ de monedas (una línea de crédito) entre ambas partes.

«Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica», explicó.

Intervencionismo

El acuerdo, precisó la comunicación oficial, «forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales».

La confirmación del histórico salvataje financiero que EE.UU. prometió a fines de septiembre se da cuando solo faltan seis días para las elecciones legislativas que se realizarán en Argentina el próximo domingo, y que son fundamentales para la estabilidad política del Gobierno presidente Javier Milei y sus aspiraciones de reelegirse en 2027.

De hecho, el propio Trump condicionó su apoyo al presidente argentino, con base en el resultado de los comicios. «Si Milei pierde, no seremos generosos con Argentina»advirtió el mandatario republicano, lo que desató una oledada de críticas por su abierto intervencionismo en el proceso electoral de otro país.

Confirmado.net – RT

