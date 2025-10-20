China se mantiene como mayor fabricante de mundo por 15 años consecutivos en términos de escala

BEIJING, Durante el XIV Plan Quinquenal (2021-2025), el valor agregado de la industria manufacturera china ha superado los 30 billones de yuanes anuales, manteniéndose por 15 años consecutivos en la primera posición a nivel mundial en términos de escala general.

China lidera la fabricación global por 15 años consecutivos, con avances tecnológicos, alta producción y una industria más sólida y autosuficiente bajo su XIV Plan Quinquenal.Foto: Internet

Estas destacadas cifras reflejan la fortaleza de China en la fabricación. La industria manufacturera es el motor de la economía nacional, la base sobre la que se sustenta la nación y el cimiento de su fortaleza.

Desde el inicio del XIV Plan Quinquenal, este sector ha resistido las presiones externas y superado las dificultades, emergiendo con una base más sólida.

Las ventajas de escala continúan consolidándose. Se prevé que durante el período del XIV Plan Quinquenal, el valor agregado de la industria manufacturera del país aumente en 8 billones de yuanes, contribuyendo más del 30 por ciento del crecimiento de la fabricación mundial.

Las ventajas del sistema completo de categorías de manufactura son aún más evidentes, y para la mayoría de los 504 productos industriales principales del planeta, China ocupa el primer lugar en volumen de producción.

La estructura industrial sigue optimizándose. Entre 2020 y 2024, el valor agregado de los sectores de fabricación de equipos y fabricación de alta tecnología creció a tasas promedio anuales del 7,9 y el 8,7 por ciento, respectivamente.

Asimismo, la producción de vehículos de nueva energía aumentó de aproximadamente 1,4 millones de unidades en 2020 a más de 13 millones en 2024, haciendo que el país completara una década en el primer lugar en cuanto a producción y ventas.

La base industrial del país se ha consolidado aún más. Se han logrado avances significativos en cadenas industriales clave, como los circuitos integrados, las máquinas herramienta industriales, los equipos médicos y la construcción naval, al tiempo que se han establecido más de un centenar de normas y registrado más de 1.000 patentes de invención.

La cuestión de la debilidad de las bases industriales se está abordando gradualmente, y el nivel de autosuficiencia y control de las cadenas industriales clave está mejorando de manera constante.

Hoy en día, cada vez hay menos cosas que China no puede fabricar, y lo que produce es cada vez de mayor calidad.

Se registran continuamente logros importantes en los sectores de exploración espacial, construcción naval y producción de trenes de alta velocidad, y cada vez más productos contribuyen a una vida mejor, como vehículos de nueva energía equipados con funciones combinadas de conducción asistida, cosechadoras inteligentes y eficientes para arroz y trigo y robots que facilitan la vida cotidiana en los hogares.

En la primera mitad de este año, un 25,7 por ciento del PIB nacional correspondió al valor agregado de la industria manufacturera.

Más de 570 empresas industriales figuran entre las 2.500 principales inversoras mundiales en investigación y desarrollo, se han cultivado más de 140.000 pymes en campos especializados y nuevos y el número de solicitudes de patentes de invención presentadas por empresas industriales alcanzó el año pasado los 1,244 millones.

Aprovechando nuevas oportunidades y revitalizándose con nuevo vigor, en China siguen surgiendo nuevas tecnologías y productos que configuran un nuevo panorama para la fabricación inteligente.

Desde la escala hasta la excelencia, en momentos en que el país se embarca en una nueva travesía de cinco años, la marca «Hecho en China» brillará con más fuerza que nunca.

Confirmado.net – Xinhua