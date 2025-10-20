Incidentes entre policías y ciudadanos en Santa Anita de Calderón: Policía detuvo a sospechoso de lanzar bombas artesanales 

Dos focos de protestas se generaron en Calderón este domingo, 19 de octubre.

La jornada de protestas de este domingo, 19 de octubre, escaló de nivel hasta producirse disturbios entre la Policía Nacional y los comuneros de San Miguel del Común y Santa Anita de Calderón.

Policías y ciudadanos protagonizaron incidentes durante la jornada de este domingo, 19 de octubre. Foto: captura de video.

La Panamericana norte y los pasajes en el interior de las comunidades se convirtieron en terrenos de incidentes, donde agentes policiales ingresaron con escudos, armamento y gases lacrimógenos, mientras los manifestantes se defendieron con escudos artesanales, bombas tipo molotov y artículos como cercos de hierro o estructuras metálicas.

Esto produjo cierres viales en la Panamericana norte y el bloqueo total de la ruta hacia Guayllabamba y el aeropuerto de Quito desde las 06:00 de este domingo.

A las 12:00, la Policía Nacional pudo habilitar la arteria, pero los enfrentamientos se extendieron por dos horas más en el interior de las comunidades.

Allí se registró lanzamiento de gases lacrimógenos, piedras y palos.

Además hubo gritos de mujeres que dieron aviso de que en el barrio había niños y pedían que dejaran de lanzar los gases y las balas de goma para dispersar a la gente.

Sin embargo, luego que los comuneros se refugiaron en sus casas, en redes sociales los vecinos de Santa Anita de Calderón denunciaron que los agentes policiales habían accedido a las viviendas para detener a los presuntos manifestantes que identificaron lanzando algún tipo de proyectil.

Una mujer grabó el momento cuando dos policías entraron a una casa y, en medio de gritos, sacaron a un hombre, lo tomaron de la camiseta y entre golpes lo retuvieron en una especie de patio pequeño.

Según la Policía, la intervención se dio haciendo uso legítimo de la fuerza con el fin de aprehender y neutralizar al sujeto.

En otro video se pudo observar al mismo hombre con una bufanda en el rostro y una bomba artesanal que lanzó a los agentes policiales en medio de los enfrentamientos. Esto motivó a la Policía a montar un operativo en búsqueda del presunto manifestante.

La Policía confirmó que el ciudadano fue retenido por su presunta participación en el lanzamiento de bombas incendiarias de fabricación artesanal.

La Conaie calificó las intervenciones en estas comunas como una irrupción ‘brutal’. (I)

