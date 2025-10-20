Municipio de Quito refuerza atención en salud y pide diálogo urgente ante crisis por el paro nacional

El paro nacional en Ecuador cumple 29 días sin señales de solución, mientras el país entero enfrenta una escalada de tensiones, afectaciones sanitarias y una creciente sensación de inseguridad. En este contexto, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, hizo un nuevo llamado al diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.

“Ningún ecuatoriano debe resignarse a que la violencia y el terror sean el futuro de nuestra sociedad. Es indispensable que el gobierno y los manifestantes encuentren una solución duradera basada en el diálogo”, expresó el alcalde.

¿Cuánto tiempo más se puede sostener una dinámica que solo deja dolor… — Pabel Muñoz L. (@pabelml) October 20, 2025

Desde el municipio se ha reportado un incremento en las solicitudes de atención médica, especialmente por parte de niñas, niños y adultos mayores con afecciones respiratorias, crisis de pánico y angustia derivadas del conflicto.

Ante esta situación, el Municipio de Quito desplegará un equipo especializado en salud física, salud mental y desarrollo infantil para brindar atención directa a las familias más vulnerables. Además, el Sistema de Protección de Derechos de Quito continúa activo para garantizar la atención oportuna.

“¿Cuánto tiempo más se puede sostener una dinámica que solo deja dolor y miedo? Nos urge encontrar un camino que no borre diferencias pero que sí priorice acuerdos mínimos”, señaló Muñoz.

El alcalde reiteró su compromiso con la paz, la vida y la convivencia democrática, y pidió a todos los actores sociales y políticos asumir con responsabilidad este momento crítico del país.

Confirmado.net / X