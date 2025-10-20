Urgente!

Incidentes entre policías y ciudadanos en Santa Anita de Calderón: Policía detuvo a sospechoso de lanzar bombas artesanales 
Municipio de Quito refuerza atención en salud y pide diálogo urgente ante crisis por el paro nacional
Las claves del robo en el Louvre: siete minutos, cuatro asaltantes y una escalera para acceder a las joyas de la Corona
Donald Trump y Gustavo Petro, dos líderes en colisión permanente
October 20, 2025

Municipio de Quito refuerza atención en salud y pide diálogo urgente ante crisis por el paro nacional

  • octubre 20, 2025
  • 0
  • 264
  • 2 Min Read

El paro nacional en Ecuador cumple 29 días sin señales de solución, mientras el país entero enfrenta una escalada de tensiones, afectaciones sanitarias y una creciente sensación de inseguridad. En este contexto, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, hizo un nuevo llamado al diálogo entre el Gobierno y los sectores movilizados.

“Ningún ecuatoriano debe resignarse a que la violencia y el terror sean el futuro de nuestra sociedad. Es indispensable que el gobierno y los manifestantes encuentren una solución duradera basada en el diálogo”, expresó el alcalde.

Desde el municipio se ha reportado un incremento en las solicitudes de atención médica, especialmente por parte de niñas, niños y adultos mayores con afecciones respiratorias, crisis de pánico y angustia derivadas del conflicto.

Ante esta situación, el Municipio de Quito desplegará un equipo especializado en salud física, salud mental y desarrollo infantil para brindar atención directa a las familias más vulnerables. Además, el Sistema de Protección de Derechos de Quito continúa activo para garantizar la atención oportuna.

“¿Cuánto tiempo más se puede sostener una dinámica que solo deja dolor y miedo? Nos urge encontrar un camino que no borre diferencias pero que sí priorice acuerdos mínimos”, señaló Muñoz.

El alcalde reiteró su compromiso con la paz, la vida y la convivencia democrática, y pidió a todos los actores sociales y políticos asumir con responsabilidad este momento crítico del país.

Confirmado.net / X

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020