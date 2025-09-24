EE.UU. confirma que negocia un ‘swap’ de 20.000 millones de dólares con Argentina

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei se reunieron la víspera en Nueva York.

El Gobierno de EE.UU. negocia un ‘swap’ por 20.000 millones de dólares para Argentina y hará todo lo posible para ayudar al Gobierno del presidente Javier Milei, reveló este miércoles el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

«Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva», afirmó el funcionario a través de un mensaje en la red social X, un día después de la reunión que Milei y el presidente de EE.UU., Donald Trump, sostuvieron en Nueva York.

El ‘swap’ que anunció Bessent es un mecanismo financiero entre países que permite que dos agentes (sean gobiernos, bancos o empresas) cambien divisas o dinero en determinados plazos, lo que sirve para aumentar las reservas, algo que le urge en estos momentos a Argentina debido a la fuerte crisis económica que padece.

«Bajo la presidencia de Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una impresionante consolidación fiscal y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de Argentina a la prosperidad», agregó.

También explicó que el Tesoro estadounidense está listo para comprar bonos argentinos en dólares, además de otorgar «un importante crédito stand-by» a través del Fondo de Estabilización Cambiaria. «Hemos mantenido conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo», afirmó.

Aliados

Bessent agregó que EE.UU. está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria, y ya trabaja con el Gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales de los productores de materias primas que conviertan divisas.

«Argentina cuenta con las herramientas para derrotar a los especuladores, incluyendo a aquellos que buscan desestabilizar los mercados argentinos con fines políticos. También he estado en contacto con numerosas empresas estadounidenses que planean realizar importantes inversiones extranjeras directas en Argentina en múltiples sectores en caso de un resultado electoral positivo», señaló en referencia a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El Gobierno de EE.UU., añadió, apoya con firmeza a sus aliados. «Trump ha otorgado al presidente Milei un respaldo excepcional a un funcionario extranjero, demostrando su confianza en los planes económicos de su Gobierno y la importancia estratégica geopolítica de la relación entre Estados Unidos y Argentina. Inmediatamente después de las elecciones, comenzaremos a trabajar con el Gobierno argentino en el pago de sus principales deudas», explicó, tras reiterar que el Tesoro hará «lo que sea necesario» para ayudar al líder libertario.

Reacciones

Después del posteo del secretario del Tesoro, Milei les agradeció a Trump y a Bessent su «firme apoyo y la confianza» en el pueblo argentino.

«Valoramos profundamente la amistad con EE.UU. y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad», afirmó el mandatario.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también celebró el aval del Gobierno estadounidense. «Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente», escribió.

Confirmado.net – RT