China aboga por la resolución acelerada de la cuestión palestina

NACIONES UNIDAS, El representante permanente adjunto de China ante las Naciones Unidas, Geng Shuang, afirmó el martes que es imperativo resolver la cuestión palestina, la cual sigue siendo central para Oriente Medio, afectando a la paz y la estabilidad de la región.

China pide acelerar la resolución del conflicto palestino-israelí y exige el fin inmediato de las acciones militares en Gaza. Insta a respetar el derecho internacional y apoya el establecimiento de un Estado palestino independiente.Foto: Internet

A lo largo de más de siete décadas, la situación palestino-israelí ha caído repetidas veces en los disturbios y la guerra, dando forma al panorama internacional, señaló el diplomático chino en una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU.

Tras el estallido de la actual guerra en Gaza, el pueblo palestino ha estado profundamente inmerso en el sufrimiento, mientras que el Líbano, Siria, Yemen e Irán han vivido una escalada de tensiones, e incluso Qatar ha sido atacado, recordó Geng.

Los crecientes conflictos y volatilidad en Oriente Medio han empeorado el ambiente de seguridad internacional y han debilitado las perspectivas económicas para el mundo, lo que va en contra de los intereses comunes de la comunidad internacional, dijo Geng.

«Por eso, es imperativo conceder a esta cuestión la mayor importancia y acelerar su resolución», puntualizó, e insistió en que la tragedia en la Franja de Gaza debe llegar a su fin sin demora.

«Instamos a Israel a acabar, de inmediato, con todas las acciones militares en Gaza, a cumplir con sus obligaciones como la potencia ocupante en virtud del derecho internacional humanitario, ya restaurar plenamente el acceso humanitario», abundó.

Geng se refirió que Israel recientemente ha aprobado y avanzado en los planos de construcción de asentamientos en la zona E1, al este de Jerusalén.

Esta acción peligrosa, añadió Geng, constituye una grave violación del derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de la ONU, socava la contigüidad territorial de Palestina y erosiona los fundamentos del establecimiento de un Estado palestino independiente.

China hace un llamado a Israel para que cese de inmediato todas las actividades de asentamientos, frene la violencia de los colonos y elimine las restricciones sobre las actividades económicas palestinas, subrayó.

La solución de dos Estados es la única manera viable de resolver la cuestión palestina, y varios países occidentales han reconocido recientemente el Estado palestino, indicó Geng.

A su parecer, la comunidad internacional debe mantener el impulso actual, esforzarse por revitalizar la perspectiva de la solución de dos Estados, y apoyar el pronto establecimiento de un Estado palestino independiente y su admisión como miembro pleno de la ONU.

Además, China llama a todas las partes a respetar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de los países de Oriente Medio, ya Israel a respetar estrictamente los derechos a la supervivencia y el desarrollo de los pueblos de la región, enfatizó. Mientras tanto, los países de la región deben defender una visión de seguridad común y unirse para forjar un orden regional basado en la equidad y la justicia, con el objetivo de construir juntos un futuro de paz y desarrollo, recalcó.

China sigue comprometida a trabajar con la comunidad internacional para promover un alto fuego, aliviar la catástrofe humanitaria, implementar la solución de dos Estados y, en última instancia, lograr una solución integral, justa y duradera a la cuestión palestina, concluyó Geng.

Confirmado.net – Xinhua