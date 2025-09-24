Daniel Noboa despachará desde Otavalo, epicentro del paro indígena, este miércoles 23 de septiembre

En Otavalo, desde el pasado 13 de septiembre, funciona la sede temporal de la Vicepresidencia de la República.

En la madrugada de este miércoles, 23 de septiembre, el presidente Daniel Noboa llegó a Otavalo, Imbabura, sitio que ha sido el ‘epicentro’ de las protestas organizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Noboa arribó en medio de un fuerte contingente policial y militar, una vez que se despejaron los tramos de la Panamericana Norte que habían sido bloqueados por los manifestantes.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) informó hace pocos minutos que Noboa tendrá un evento público en el que entregará beneficios para la provincia. Será a las 10:00, en el Coliseo de la Unidad Educativa Jacinto Collahuazo.

En Otavalo, desde el pasado 13 de septiembre, funciona la sede temporal de la Vicepresidencia de la República.

En los dos primeros días del paro, en Otavalo se produjeron incidentes violentos en el marco del paro nacional.

Manifestantes cerraron vías, se tomaron un destacamento policial e incendiaron vehículos entre la tarde y noche del pasado lunes 21. Según las autoridades, al menos 20 personas fueron detenidas por estos actos, aunque el total generar superaría las 50.

Al inicio del tercer día del paro, el Ecu911 reportó varios tramos viales cerrados en Pastaza, Azuay, Imbabura, Loja y Pichincha. (I)

Confirmado.net – El Universo