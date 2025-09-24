Urgente!

China aboga por la resolución acelerada de la cuestión palestina
Daniel Noboa despachará desde Otavalo, epicentro del paro indígena, este miércoles 23 de septiembre
Protestas en Quito contra el gobierno de Noboa cumplen segundo día
Trump rechaza carta de Maduro con invitación al diálogo
September 24, 2025

Daniel Noboa despachará desde Otavalo, epicentro del paro indígena, este miércoles 23 de septiembre

  • septiembre 24, 2025
  • 0
  • 151
  • 2 Min Read

En Otavalo, desde el pasado 13 de septiembre, funciona la sede temporal de la Vicepresidencia de la República. 

En la madrugada de este miércoles, 23 de septiembre, el presidente Daniel Noboa llegó a Otavalo, Imbabura, sitio que ha sido el ‘epicentro’ de las protestas organizadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Noboa arribó en medio de un fuerte contingente policial y militar, una vez que se despejaron los tramos de la Panamericana Norte que habían sido bloqueados por los manifestantes. 

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) informó hace pocos minutos que Noboa tendrá un evento público en el que entregará beneficios para la provincia. Será a las 10:00, en el Coliseo de la Unidad Educativa Jacinto Collahuazo.

En Otavalo, desde el pasado 13 de septiembre, funciona la sede temporal de la Vicepresidencia de la República.

En los dos primeros días del paro, en Otavalo se produjeron incidentes violentos en el marco del paro nacional.

Manifestantes cerraron vías, se tomaron un destacamento policial e incendiaron vehículos entre la tarde y noche del pasado lunes 21. Según las autoridades, al menos 20 personas fueron detenidas por estos actos, aunque el total generar superaría las 50.

Al inicio del tercer día del paro, el Ecu911 reportó varios tramos viales cerrados en Pastaza, Azuay, Imbabura, Loja y Pichincha. (I)

Confirmado.net – El Universo

Tags:

Anterior

Siguiente

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Posts relacionados

Ecuador

5 Ways Animals Will Help You Get

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

New Approach to Digital Product Development

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

The secret to moving this ancient sphinx

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Believe that Apple will announce the iPhone

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020
Ecuador

Sitting Right Here Waiting For You Come

Struggling to sell one multi-million dollar home currently on the market

admin
junio 9, 2020