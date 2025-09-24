Protestas en Quito contra el gobierno de Noboa cumplen segundo día

Quito vive una nueva jornada de movilizaciones. Por segundo día consecutivo, varios ciudadanos —en su mayoría jóvenes y estudiantes— se concentraron en el norte de la capital para protestar contra las medidas del presidente Daniel Noboa.
Las marchas se desarrollan en torno a la Universidad Central del Ecuador y el norte de la capital, puntos de partida de colectivos universitarios y organizaciones sociales que se han sumado al llamado al #ParoNacional. La consigna que ha marcado la jornada es: “Uniéndonos tendremos pan. Organizándonos tendremos techo. Luchando tendremos patria”.
Diversos colectivos denuncian que las decisiones del gobierno han profundizado la crisis social y económica, mientras que estudiantes y jóvenes exigen empleo, educación gratuita y respeto a los derechos de la ciudadanía.
La presencia policial en los alrededores se mantiene, mientras que los manifestantes continúan avanzando con consignas y carteles en rechazo a la política gubernamental.
Confirmado.net