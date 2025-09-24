Protestas en Quito contra el gobierno de Noboa cumplen segundo día

Quito vive una nueva jornada de movilizaciones. Por segundo día consecutivo, varios ciudadanos —en su mayoría jóvenes y estudiantes— se concentraron en el norte de la capital para protestar contra las medidas del presidente Daniel Noboa.

🚨#ParoNacionalEcuador| Segundo día en Quito: «Uniéndonos tendremos pan. Organizándonos tendremos techo. Luchando tendremos patria». Esa es la consigna de organizaciones sociales y colectivos universitarios que marchan hoy desde la Universidad Central, plegados al #ParoNacional. pic.twitter.com/IT0vql7qRB — Karol E. Noroña (@KarolNorona) September 23, 2025

Las marchas se desarrollan en torno a la Universidad Central del Ecuador y el norte de la capital, puntos de partida de colectivos universitarios y organizaciones sociales que se han sumado al llamado al #ParoNacional. La consigna que ha marcado la jornada es: “Uniéndonos tendremos pan. Organizándonos tendremos techo. Luchando tendremos patria”.

Nuevo punto de protestas. Manifestantes contra el gobierno llegaron hasta las avenidas Naciones Unidas y Amazonas, en el norte de Quito. El tráfico colapsó y la Policía llegó a despejar las calles. Hubo detenidos. #ParoNacional2025 pic.twitter.com/k2kz8yxwur — LaHistoria (@lahistoriaec) September 24, 2025

Diversos colectivos denuncian que las decisiones del gobierno han profundizado la crisis social y económica, mientras que estudiantes y jóvenes exigen empleo, educación gratuita y respeto a los derechos de la ciudadanía.

Así lucía hoy la avenida Naciones Unidas, en pleno hipercentro de Quito. No sé qué guerra creen librar estos uniformados, pero apuesto que no es contra la violencia ni la inseguridad que desangran al Ecuador. pic.twitter.com/RbRxn3NMtj — Elena Rodríguez Yánez (@ElenaDeQuito) September 24, 2025

La presencia policial en los alrededores se mantiene, mientras que los manifestantes continúan avanzando con consignas y carteles en rechazo a la política gubernamental.

🔴 La marcha de hoy en #Quito fue pacífica. Protestar es un derecho y no hay en ningún lugar del mundo protocolos para expresarse. #ParoNacional2025 pic.twitter.com/eOY5kDQTay — Sybel Martinez (@sybelmartinez) September 24, 2025

🔴 #Atención || A través de su cuenta de X, el dirigente indígena y expresidente de la @CONAIE_Ecuador, @LeonidasIzaEc, denuncia que “la @PoliciaEcuador reprime, gasea y detiene a jóvenes de la ciudad de Quito que se manifestaban en la marcha de la Universidad Central ante las… pic.twitter.com/2lvXxBYp8u — Radio Pichincha (@radio_pichincha) September 24, 2025

#Quito #ParoNacional2025



Franklin Caiza y Pablo Arguello también fueron detenidos durante una marcha en el norte de #Quito

Uno de ellos, sostenía y bailaba con una bandera en una parada de bus pic.twitter.com/zjUKeP44hf — Wambra Medio Comunitarioᅠ (@wambraEc) September 24, 2025

Actualización| Fueron detenidos hoy esta noche en la avenida Naciones Unidas:



-Pablo Alejandro Gallardo Tabango

-El gestor cultural Carlos Quito

-Ángel Lascano



Si tienen reporte, podemos verificar. Esa es la información corroborada hasta el momento. https://t.co/kUYEmBHGJ1 pic.twitter.com/ehOTkEgSK9 — Karol E. Noroña (@KarolNorona) September 24, 2025

