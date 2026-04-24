Fiebre por Michael Jackson en Guayaquil: fans llegan disfrazados al preestreno de “Michael”

La pasión por Michael Jackson sigue intacta en Guayaquil. Decenas de fanáticos ecuatorianos acudieron caracterizados como el icónico artista al preestreno de la película biográfica Michael, reviviendo su legado a 16 años de su muerte y demostrando que su influencia trasciende generaciones.

Un estreno cargado de nostalgia y admiración

El filme Michael, dirigido por Antoine Fuqua y escrito por John Logan, recorre la vida del artista desde sus inicios con los Jackson 5 hasta el auge de su carrera como solista en los años 80.

Horas antes del estreno oficial en Ecuador, seguidores de distintas edades llegaron a las salas de cine vestidos con atuendos emblemáticos: chaquetas de Thriller, trajes de Smooth Criminal, guantes brillantes y sombreros que evocaban sus coreografías más icónicas.

Historias de fans marcadas por su música

Para muchos asistentes, la música de Michael Jackson forma parte de su historia personal.

Algunos recordaron haberlo descubierto en la infancia gracias a sus familias, mientras otros encontraron en su arte una fuente de inspiración creativa.

Canciones como Billie Jean, Thriller, Smooth Criminal o Human Nature siguen siendo referentes emocionales para varias generaciones.

Fans destacaron que el artista no solo marcó la música, sino también la danza, la moda y la cultura pop a nivel global.

Disfraces, colecciones y legado vivo

El preestreno se convirtió en un verdadero homenaje. Varios asistentes lucieron vestuarios cuidadosamente preparados, mientras otros compartieron sus colecciones de discos, vinilos, libros y objetos inspirados en el artista.

Algunos fanáticos incluso ensayaban coreografías en las filas, evidenciando la vigencia del legado del “Rey del Pop”.

Para muchos, asistir a la película representaba una experiencia cercana a lo que habría sido verlo en vivo.

Un ícono que conecta generaciones

A más de una década de su fallecimiento, Michael Jackson continúa siendo un referente cultural.

Nuevas generaciones descubren su música, mientras sus seguidores históricos mantienen viva su memoria.

El estreno de Michael no solo revive su historia, sino que también refuerza su impacto como uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos.

La película biográfica llega en un momento en el que el interés por figuras icónicas de la música ha resurgido, impulsado por producciones cinematográficas recientes.

En este contexto, la figura de Michael Jackson destaca por su innovación artística, su impacto global y su capacidad de reinventarse.

Eventos como este preestreno reflejan cómo su legado sigue vigente en países como Ecuador, donde su música continúa siendo parte del imaginario colectivo.

Con información de El Universo