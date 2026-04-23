Corte de Ecuador autoriza extradición de líder de banda criminal a EE.UU. UU.

QUITO, La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador resolvió este miércoles conceder la extradición del ecuatoriano Darío Javier Peñafiel Nieto, alias «Topo», señalado como uno de los principales cabecillas de la organización criminal Los Choneros y requerido por la Justicia de Estados Unidos.

La decisión se adoptó durante la reinstalación de la audiencia de extradición, luego de que la Corte verificara el cumplimiento de los requisitos legales y recibiera las garantías diplomáticas por parte del Gobierno estadounidense, informó la institución en un comunicado.

La Corte precisó que alias «Topo», es requerido por el Tribunal de Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, para ser juzgado por delitos de tráfico de drogas a gran escala y uso de armas de fuego.

Según medios locales, Peñafiel es identificado como lugarteniente del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias «Fito», líder de Los Choneros y primer ecuatoriano extraditado a Estados Unidos en 2025.

Peñafiel fue detenido en septiembre de 2025 en la provincia amazónica de Napo por presunto tráfico de armas y permanece recluido en la Cárcel del Encuentro, un nuevo penal de máxima seguridad ubicado en la provincia costera de Santa elena.

Las autoridades lo identifican además como líder de «Los Fatales», una facción de Los Choneros.

Según información oficial, también tendrían nexos con el Frente Carolina Ramírez, un grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Al momento de su captura, Peñafiel registró una orden de detención vigente por el asesinato de un policía en 2024, además de antecedentes por asociación ilícita, secuestro extorsivo y otros delitos.

Con información de Xinhua