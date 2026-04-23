FMI aprueba desembolso inmediato de $394 millones para Ecuador y destaca su crecimiento económico

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo desembolso de $394 millones para Ecuador tras completar la quinta revisión del acuerdo económico vigente.

El organismo resaltó el desempeño del país, con crecimiento superior a lo esperado, baja inflación y mejora en indicadores clave.

Nuevo desembolso fortalece programa económico

Los recursos serán transferidos de forma inmediata como parte del acuerdo del Servicio Ampliado del Fondo (SAF), suscrito en 2024 y ampliado en 2025, por un total de $5.000 millones.

Con este nuevo giro —el primero de 2026— los desembolsos acumulados alcanzan aproximadamente $3.700 millones, consolidando el respaldo financiero internacional al país.

FMI destaca crecimiento y estabilidad macroeconómica

En su comunicado, el Fondo Monetario Internacional subrayó que la economía ecuatoriana mantiene un crecimiento por encima de las previsiones, en un contexto de inflación controlada.

El organismo también destacó la mejora en el mercado laboral y el sostenido superávit en cuenta corriente, factores que han permitido elevar las reservas internacionales a niveles récord.

Según las proyecciones, el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador crecerá un 2,5 % en 2026, superando el promedio regional de América del Sur.

Reformas fiscales y cumplimiento de metas

El FMI valoró el avance del Gobierno en la implementación de reformas estructurales, incluyendo ajustes en el régimen fiscal del sector minero y medidas para fortalecer la lucha contra el lavado de activos.

Estas acciones han sido clave para cumplir los objetivos de la quinta revisión del programa, lo que habilitó la aprobación del nuevo desembolso.

“El plan de consolidación fiscal permitirá mantener la deuda pública en una trayectoria descendente y garantizar acceso a los mercados internacionales”, señaló el organismo.

Respaldo internacional y perspectivas económicas

Durante la reunión del directorio, Nigel Clarke destacó que Ecuador ha corregido desviaciones fiscales registradas a finales de 2025, retomando la senda prevista en el programa.

Por su parte, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, resaltó recientemente que el país ha fortalecido su estabilidad macroeconómica y recuperado el acceso a los mercados globales.

La ministra de Finanzas, Sariha Moya, también ha liderado el diálogo con el organismo en el marco de las reuniones internacionales celebradas en Washington D. C..

El acuerdo con el FMI forma parte de una estrategia para estabilizar las finanzas públicas, atraer inversión y sostener el crecimiento económico en Ecuador.

Este tipo de programas suele incluir reformas estructurales y metas fiscales que condicionan los desembolsos.

El cumplimiento de estas metas permite al país acceder a financiamiento en condiciones favorables, mejorar su perfil de riesgo y fortalecer la confianza de los mercados internacionales.

Con información de El Universo