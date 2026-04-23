La Foto del Año 2026 recoge el coste humano de las deportaciones masivas en Estados Unidos

El concurso World Press Photo premia a la estadounidense Carol Guzy, que pone de relieve el sufrimiento de unos niños separados de su padre en Nueva York.

Los hijos de Luis, un migrante ecuatoriano, llorando desesperados porque a su padre se lo llevan los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, es la Foto del Año 2026 del concurso World Press Photo.

La autora es la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, que captó la imagen tras una audiencia en un juzgado de inmigración en la ciudad de Nueva York, en agosto de 2025. La familia del detenido aseguró que este no tenía antecedentes penales y era el que mantenía a su esposa y a tres hijos. Publicada por Miami Herald, el jurado del premio ha considerado que, en una democracia, “la cámara en ese pasillo sirve de testigo de una política que ha convertido los tribunales en escenarios de vidas destrozadas”.

En un género periodístico con mayoría de autores varones, Guzy es la séptima mujer en obtener el premio en la historia del certamen, establecido en Ámsterdam en 1955.

Los dos finalistas de esta edición son el palestino Saber Nuraldin, y el también estadounidense Victor J. Blue. Han captado, respectivamente, la emergencia humanitaria en Gaza y los juicios de las mujeres indígenas mayas achí, que fueron víctimas de violencia sexual en Guatemala por parte del Ejército y de fuerzas paramilitares.

Carol Guzy, que estudió enfermería antes de dedicarse a viajar con sus cámaras, estuvo en el interior de uno de los pocos edificios federales de Estados Unidos que permitió en 2025 la presencia de fotógrafos.

La imagen galardonada recoge el desgarrador momento de la separación a la fuerza de Luis y su familia, y la propia autora ha destacado que pone de relieve la importancia crítica de esta historia a escala mundial. “Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y resiliencia, que trascienden la adversidad y resultan profundamente conmovedoras”. Considera por ello que este premio “les pertenece a ellos, no a mí”.

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