KFC Ecuador se une a Willian Pacho y lanza nueva salsa para vivir la fiebre del fútbol

KFC Ecuador presentó su nueva campaña “Báñate de Fútbol”, una estrategia que combina fútbol, entretenimiento y gastronomía junto al defensor ecuatoriano Willian Pacho. La marca lanzó nuevos combos inspirados en el jugador y una salsa BBQ especial para acompañar la temporada futbolera en Ecuador.

KFC apuesta por el fútbol ecuatoriano junto a Willian Pacho

La campaña “Báñate de Fútbol” busca conectar con los aficionados ecuatorianos a través de una experiencia enfocada en compartir partidos, reuniones y momentos futboleros alrededor de la mesa. Como parte de esta iniciativa, KFC incorporó tres paquetes exclusivos inspirados en Willian Pacho:

Festín Pacho,

Parte y Comparte Pacho,

y Combo 8 Alitas Pacho.

Además, la cadena lanzó la nueva Salsa BBQ Pacho, creada para acompañar el tradicional pollo frito de la marca.

“Pacho parse los dedos”, la apuesta de KFC para esta temporada

Según explicó Lissette Robayo, Brand Manager de KFC Ecuador, la alianza con el jugador ecuatoriano nació de manera natural debido a la conexión emocional que Willian Pacho genera actualmente entre los aficionados del país.

“Con Pacho logramos una colaboración muy natural. Él representa esa energía y orgullo que hoy emociona al país”, señaló la ejecutiva durante la presentación de la campaña.

La propuesta busca transformar los partidos de fútbol en una experiencia compartida entre amigos y familiares, integrando entretenimiento, promociones y productos temáticos.

Habrá concursos, premios y cromos coleccionables

Como parte de la estrategia, KFC Ecuador anunció actividades y concursos a través de su aplicación móvil, donde los usuarios podrán participar por camisetas autografiadas por Willian Pacho y otros premios especiales.

La campaña también incluirá cuatro cromos coleccionables del jugador, que serán entregados junto con los combos promocionales hasta agotar stock.

KFC busca fortalecer conexión con consumidores ecuatorianos

La marca explicó que esta campaña forma parte de su estrategia de cercanía cultural y conexión emocional con el público ecuatoriano, utilizando el fútbol como uno de los principales espacios de encuentro social en el país.

KFC destacó que la experiencia busca reforzar momentos como:

la previa de los partidos,

reuniones familiares,

celebraciones,

y encuentros entre amigos alrededor del fútbol.

Willian Pacho se ha convertido en una de las figuras ecuatorianas con mayor proyección internacional en el fútbol europeo y en la Selección Nacional. Su imagen ha ganado relevancia comercial en campañas deportivas y de consumo masivo.

Por su parte, KFC Ecuador mantiene una estrategia orientada a conectar sus campañas con elementos de la cultura popular ecuatoriana, especialmente música, deporte y entretenimiento juvenil. FIN

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