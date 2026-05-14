Los ingresos de la industria digital de China aumentan 12,9% en el primer trimestre de 2026

BEIJING, La industria digital de China generó ingresos por 9,5 billones de yuanes (alrededor de 1,39 billones de dólares) en el primer trimestre de 2026, un aumento del 12,9 por ciento respecto al mismo período del año pasado.

La tasa de crecimiento es 3,5 puntos porcentuales más alta que en el mismo lapso de 2025, según datos del Ministerio de Industria y Tecnología Informática publicados hoy jueves.

En el trimestre, la industria digital logró ganancias totales de 737.800 millones de yuanes, un incremento del 23,6 por ciento interanual, con una aceleración de la tasa de crecimiento de 16,6 puntos porcentuales.

El número de estaciones base 5G en el país superó los 4,9 millones al final de marzo, de acuerdo con los datos.

En los primeros tres meses del año, la producción industrial de valor agregado de las principales empresas del sector de fabricación de productos de información electrónica se expandió un 13,6 por ciento interanual, mientras que los ingresos del sector de software subieron un 11,7 por ciento interanual.

Con información de – Xinhua